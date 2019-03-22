【傑志學界足球台】「見習講波」畢業　董之英評述新星誕生

東網與仁濟醫院董之英紀念中學聯合製作的「傑志學界足球台『見習講波』計劃」圓滿結束！中四的關子樂和中五的鄧佩雯，更獲得專業足球評述兼導師劉舜文點名讚賞！



經過半年策劃，4個月的訓練和實戰，8位同學在18人中脫穎而出，獲得評述沙西區學界足球決賽，及全港學界精英足球比賽的機會。除了「擔正」講波的學員外，其餘同學在過程中亦充當極其重要角色。在導師帶領下，他們親身到現場搜集資料、分析每支球隊的特點和數據，與評述員互相合作，務求為觀眾帶來一場精彩的學界直播賽事。



「見習講波」這機會，對中學生而言可說是非常珍貴。董之英中學校董伍健表示，與東網合作是希望為同學們的將來打好基礎：「習慣在鏡頭面前說話，對於他們未來在社會工作有莫大益處，可以更從容地表達自己。」他亦很滿意同學表現：「今日看到他們學有所成，由始至終都表現出自己努力及盡責的一面，結果得到大家的讚賞，我也很高興。」



「足球評述員，對我而言是一項挑戰，始終要了解各支球隊的特性、資料和歷史，絕非易事。」關子樂雖然獲得計劃「最佳評述」的嘉許，但他認為自己仍需懷著一顆謙卑的心，繼續求進步，力臻完美。而對於自己年紀輕輕就可以「擔大旗」夥拍舜文「講波」，他亦希望感謝董之英中學的悉心栽培及提供寶貴機會。



而另一位「最佳評述」鄧佩雯，首次擔崗就展示出成熟一面：「賽後也會留意觀眾的留言。雖然有批評，但這正可以令我了解自己的不足，是我們進步的原動力。」



事賽上，董之英中學的8位「見習評述」由第一場賽事開始，表現的確是愈見進步，計劃導師劉舜文對此感觸良多：「當初大家都十分緊張，但隨著默契愈來愈好，分工也變得更為清晰，大家都進步了很多，表現十分精彩！」舜文在最後一次直播結束後，更主動向學員留下他的聯絡資料，希望學員日後在「講波界」發展時遇到難題，可以主動找他提供意見，真正做到「薪火相傳」！



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