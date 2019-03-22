ABL巴錫回歸轟32分　香港東方97比98負騎士

東南亞職業籃球聯賽（ABL）進入白熱化階段，香港東方周五（22日）主場迎戰印尼騎士，傷癒復出的巴錫貢獻32分5籃板5助攻，東方全隊射入17顆三分球，仍然難阻艾素絕殺，憾負97比98。東方與騎士賽後常規賽排名不變，分列第7和第4。



美藉外援巴錫二月初右小腿肌肉拉傷，休戰養傷月餘，歸隊即獲球迷熱情歡呼。加上賽前ABL官方宣佈，迪加拿已被釋出，由荷利菲特頂替迪正選中鋒位置，進攻節奏提升不少。荷利菲特首節表現活躍，貢獻8分9籃板2封阻，其中包括4個前場籃板，創造不少二次進攻機會，助球隊領先29比26。次節騎士以查華度為首，打出一波7比0攻勢，成功反超至33比32。巴錫及時挺身而出，單節豪取10分，包括完半場前一記壓哨三分球。除了常見的切入分球，巴錫和艾利諾亦上演「拆你屋」，主隊續領先51比49返回更衣室。



換邊後藍軍大灑三分雨，巴錫、陳兆榮和蕭鍵勳外投命中，陳兆榮再在三分線外搏得And 1，完成四分打。上半場手感不佳的艾利諾亦發揮戰神本色，連續射入三支冷箭。全隊單節外線16射9中，原以為是擴大分差的最好機會，只是查華度節末手感火燙，同樣在外線連中三元，追至77比81。第四節騎士頻頻切入禁區搏犯，上演一段10比2的反擊。儘管巴錫憑著反擊快攻追平，荷利菲特卻在關鍵時刻犯滿畢業，艾素絕殺得手，反勝98比97。東方周日（24日）將再在主場硬拼澳門戰狼，力爭結束連敗。



獲得全場最高32分的巴錫不滿意個人表現：「我最討厭射失罰球，今場2球罰球都射失了，也沒有把握好某些空位機會。整體來說，球隊表現不錯，第三節命中了一些振奮士氣的關鍵球，只是缺少了一點運氣。」說起荷利菲特取代迪加拿位置，他則指陣中長人短缺，十分依賴荷利菲特內線震懾力，期望他避免陷入犯規麻煩。