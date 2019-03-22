GT賽期待擦出火花　歐陽若曦首搭女車手　

香港Craft-Bamboo Racing賽車隊正式簽入丹麥女車手紐遜（Christina Nielsen），將與港將歐陽若曦合作出戰2019寶珀GT亞洲挑戰賽，這對新組合將駕駛99號的平治 GT3戰車，爭逐賽事最高級別的GT3銀盃錦標。



這是歐陽若曦首次與女車手合作，這位丹麥女將擁有多項出戰GT賽經驗，更曾於2016及2017年連續兩屆奪得美國IMSA跑車錦標賽年度冠軍。Darryl坦言:「我知道要贏年度錦標有幾困難，能夠有Christina的加盟，我對我哋實力好有信心，希望可以爭取到好成績。」



至於紐遜對於今年賽事亦很期待：「他的實力毋庸置疑，適應及應變能力也十分強，我期待能與他擦出火花一同爭勝。」2019寶珀GT亞洲挑戰賽將於四月六日在馬來西亞上演揭幕戰。







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