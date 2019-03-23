邊個咁威？侯克要做粉絲問佢攞簽名波衫

效力中超上海上港嘅巴西球星侯克，雖然未算係世界最頂級球星，但假假哋都叫做巴西國腳，一隻左腳重炮曾經射破唔少世界級勁旅大門，喺球隊都有一定名氣。不過，你未必估得到，呢位外號「變型俠醫」嘅巴西射手，都會有要求偶像送簽名波衫嘅舉動，講緊唔係佢喺比賽完同對方交換波衫，而係為咗3個仔女，走去搵超級偶像C朗拿度攞簽名波衫囉！



話說侯克近日就喺佢個人IG發文，寫住：「感謝C朗送畀我仔女嘅簽名波衫，你實現咗佢哋嘅夢想。作為爸爸，我真係太感謝你喇！希望上帝永遠保祐你，希望你永遠都係入球機器。強大嘅機械人，祝你永遠成功。」



值得一提，侯克同佢老婆伊蘭生咗兩個仔，分別8歲同6歲，而喺17年4月16日，佢亦領養咗個囡囡愛麗絲，超有愛心。依家為咗3個仔女，專登碌盡人情牌都搵C朗送波衫，好彩嗰位葡萄牙球星又識做，依家睇見侯克仔女拎住件祖雲達斯波衫樣，真係好開心幸福囉！



支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A