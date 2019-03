今晚繼續係國際賽周戲碼,剛啱睇完英格蘭,輪到意大利同西班牙出場。西班牙喺俄羅斯世界盃同歐洲國家聯賽,成績都係麻麻哋,但呢班波星光熠熠,擁有唔少Fans,但亦有球迷因為討厭沙治奧拉莫斯,已想狂牛國衰到貼地,總之你點諗都好,呢場波都係有睇頭嘅。



同樣喺深夜3:45開波,仲有另一勁旅意大利。藍軍一向受港人歡迎,入唔到上屆世盃決賽周,好多Fans都唔好開心,今次佢哋重新出發,夜一夜開波都要起身撐場啦!



直播表

周六1:00pm 日乙 大宮松鼠 Vs 水戶蜀葵 有線604台

周六4:00pm 日乙 FC愛媛 Vs 長崎成功丸 有線604台

周六5:30pm 港超 傑志 Vs 佳聯元朗 on.cc東網

周六10:00pm 歐國外 格魯吉亞 Vs 瑞士 有線604、603台

周六11:00pm 利物浦傳奇隊 Vs AC米蘭傳奇隊 on.cc東網

周日1:00am 歐國外 瑞典 Vs 羅馬尼亞 有線602、662台

周日1:00am 歐國外 直布羅陀 Vs 愛爾蘭 有線604、603台

周日3:45am 歐國外 意大利 Vs 芬蘭 有線604、603台

周日3:45am 歐國外 西班牙 Vs 挪威 有線602、662台

周日3:45am 歐國外 波斯尼亞 Vs 阿美尼亞 有線605台



