重返阿根廷即輸弱旅　美斯堅冇癮

C朗回歸葡軍贏唔到，美斯重返阿根廷直頭輸埋。於俄羅斯世界盃被法國淘汰後，美斯進入冷靜期，最後決定再次帶領國家隊。之前阿根廷六戰四勝一和表現唔曳，但今次熱身賽對住南美弱旅委內瑞拉就被打到一戙都冇，美斯雖然上半場有機會破門，但光芒畀紐卡素射手荷西朗頓掩蓋，最後阿根廷輸1:3，美斯認真冇癮。



今仗阿根廷領隊史卡朗尼，並冇選入曼城前鋒阿古路及車路士希古恩，戴巴拿有入選又全場都冇落場，明顯試陣味濃。面對對手狂攻，委內瑞拉專心打反擊更具威脅，荷西朗頓上半場就搞到藍白兵團後防亂晒籠，6分鐘就接應隊友大腳傳送，控定窩利射入打開紀錄。之後阿根廷攻極唔入，當中包括美斯勁射又過唔到對手門將，完半場前蒙尼路入多粒，阿根廷落後兩球。換邊後拿達路馬天尼斯雖為阿根廷追番粒，但跟手再輸12碼，美斯回歸第一場就輸波而回，對手仲要係上次世界盃南美區外圍賽包尾大幡委內瑞拉，呢次乜面都冇晒。



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