利記傳奇對A米球星　東網xAPM齊齊直播

今晚《睇體．喝采台》又有好波免費直播！就係利物浦傳奇隊對AC米蘭球星隊嘞！呢次兩軍陣容由參與過2005年歐聯決賽「伊斯坦布爾奇迹夜」嘅球星作為骨幹，「神奇隊長」謝拉特、加歷查、卡卡、派路同馬甸尼統統會落場，星味滿瀉。睇好波嘅同時，我哋仲會搵嚟利物浦嘅贊助商渣打銀行送出波衫、禮物畀睇Live嘅球迷，千祈唔好錯過！（on.cc東網．喝采台周六晚11時直播）



仲記得2005年歐聯決賽，喺土耳其伊斯坦布爾上演，話說當日利物浦半場落後3球，點知換邊後發力狂追，最終90分鐘雙方打和3比3，加時互無紀錄，最後互射12碼「紅軍」贏3比2，戲劇性反勝捧盃。今晚將會代表「紅黑兵團」再次把守最後一關嘅巴西門神迪達話：「我一直唔敢諗番嗰晚，下半場就好似活喺個惡夢之中。你可以贏同輸任何一場比賽，但呢場係我永遠都忘記唔到嘅賽事。」



另邊廂，利物浦「King Kenny」杜格利殊已落實領軍，其中一位確認參賽就係神奇隊長謝拉特，佢話：「利物浦傳奇隊嘅比賽從來都係氣氛正爆，我可以再同班老隊友合作，同其他足球界傳奇交手，齊齊去為利物浦基金籌款，真係冇得彈。」咁精彩嘅戲碼，《on.cc東網。喝采台》仲成功爭取到免費直播，你又點可以唔睇！



至於主持陣容方面，除咗Kannas、蘇雞同奧斯卡，連「桂神」黃興桂都會亮相，同大家講波講故仔，另外，我哋仲邀請埋香港利物浦官方球迷會同埋香港AC米蘭球迷會嘅幹事上嚟一齊玩，夠晒熱鬧！



值得一提嘅係，今次直播除咗可能透過《睇體．喝采台》收看，觀塘apm都會同步直播。另外，喺賽事期間記住喺直播期間去到《睇體 ontv sports》facebook專頁度留言，同主持評述講波經，成功令Kannas、蘇雞、奧斯卡最有反應嘅fans，就可以拎走利記波衫同禮物！正唔正先？



利物浦傳奇隊名單

球員：謝拉特、奧雲、加歷查、科拿、麥馬拿文、麥卡迪亞、杜迪克、丹尼爾艾格、希比亞、格連莊臣、路爾斯加西亞、古積特、魯殊

領隊：杜格利殊



AC米蘭球星隊名單

球員：派路、卡卡、馬甸尼、哥斯達古達、迪達、岩布仙尼、卡富、加度素、恩沙基、尼斯達、雷哥斯達、史譚