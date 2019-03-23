【人物誌】爛仔變模範生　史達寧真的成熟了

英格蘭喺歐國外大勝捷克，狀態大勇嘅史達寧連中三元搶晒鏡，呢位翼鋒月初對屈福特嘅英超亦都演帽子戲法，1個月內2次「戴帽」，史達寧今季嘅精彩表現有目共睹，呢幾年嘅進步亦令球迷佩服，無論係曼城定係英格蘭國家隊，24歲嘅佢已經孭得起「王牌」呢個名稱，就連球場以外，史達寧都成熟了。



史達寧初出道已經被視為天才，少年得志令佢頭昏腦漲，試過因為涉嫌毆打女朋友而要上庭受審，最終因為證據不足而獲判無罪，之後又被英國「狗仔隊」影到佢食水煙同吸笑氣，形象相當差勁，唔少球迷都認為史達寧嘅天份將會被佢嘅「腦殘」行為荒廢。



不過自從哥迪奧拿執教曼城後，史達寧唔單止喺球場上突飛猛進，做人處世都成熟咗好多，季初佢喺比賽中受到車路士球迷種族歧視，事件引起極大回響，不過史達寧並冇過激反應，而係以「反歧視先鋒」身份挺身而出，不斷為受歧視者發聲，令佢贏得唔少掌聲。



周六(23號)對捷克連中三元後，史達寧慶祝嗰陣揭起波衫露出一張合照Tee，原來相中人係水晶宮13歲兒童多堅斯，佢5年前被證實患上急性淋巴球白血病，史達寧一直幫助佢對抗癌症，可惜多堅斯喺上星期與世長辭。



史達寧賽後表示：「我一直想幫助呢個細路，我哋原本以為已經搵到骨髓捐贈者，點知後來先發現唔吻合，好不幸多堅斯去世了。我想為佢屋企人做啲嘢，令佢哋喺呢個困難時刻可以得到一啲安慰。」



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