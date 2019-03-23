【賽後解碼】黃金一代！英格蘭「禁語」復活

對於唔少英格蘭球迷嚟講，「黃金一代」呢4隻字係美好、亦係悲傷嘅回憶。英格蘭曾經同時擁有碧咸、林柏特、謝拉特、奧雲、史高斯、泰利、里奧費迪南同艾殊利高爾等嘅金鑽陣容，可惜呢「黃金一代」接連喺國際大賽中失望而回，英國傳媒狂煲嘅呢4隻字，隨即成為球壇笑話，英格蘭粉絲都唔想多提。



隨住上年世界盃殺入4強，球迷對年輕嘅英格蘭亦重燃希望，決賽周過後，領隊修夫基嘅「年輕化」改革更加誇張，而佢亦好幸運咁撞正英格蘭新星井噴而出，周六(23號)歐國外大炒捷克一仗，18歲嘅查頓辛祖同赫臣奧杜爾都有上陣，係英格蘭138年以來第1次有2個18歲或以下球員喺正式國際賽(非友賽)同時上陣，對上一次已經係1881年2月嘅事。



數一數，英格蘭國家隊目前平均年齡低得恐怖，除咗上述2位超級新人之外，中場占士麥迪遜得22歲、右閘雲比沙卡21歲、由愛爾蘭「加盟」嘅防中迪格蘭賴斯20歲，仲有利物浦嘅阿歷山大阿諾特(20歲)同祖高美斯(21歲)等等，全部都係值得投資嘅「潛力股」。



唔好忘記，依家英格蘭所謂嘅「資深」主力，好似哈利卡尼(25歲)、史達寧(24歲)、拉舒福特(21歲)、史東斯(24歲)同迪利阿里(22歲)都係年輕球員，而且都已經喺頂級賽事證明自己實力。用呢班後生球員同碧咸等殿堂級球星相比當然唔公平，但足球場上最緊要係有「希望」，英格蘭球迷心底相信，依家嘅「黃金一代」可以比前輩做得更好。



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