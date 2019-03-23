【東體爭議】3秒明晒！一腳波道盡美斯悲哀

「球王」美斯自世界盃決賽周後首次再披阿根廷戰衣，結果復出戰輸波收場，賽後阿根廷足總宣布美斯因為耻骨受傷將會返巴塞隆拿治療，唔會出戰下場對摩洛哥嘅熱身賽。本來美斯近期喺西甲狀態巔峰，勢估唔到踢國家隊再一場遇到屈辱，禁區內更加錄得0射門！



美斯踢阿根廷同踢巴塞隆拿判若兩人，呢個現象已經唔係第1日發生，事實上佢依家呢隊阿根廷星光暗淡，對於美斯嚟講更加難適應。眼見球隊中場缺乏創造力，美斯今場大部份時間都要番去中場幫手做策畫，對委內瑞拉破蛋入波就係由美斯中場策動，拿達路馬天尼斯入波嗰陣美斯連禁區都未入到，無疑令呢位「球王」威力大減。



再者，美斯喺巴塞隆拿有大批世界頂尖隊友合作，阿根廷輸畀委內瑞拉後，有網民就整咗一段3秒短片，內容係巴塞隆拿同阿根廷進行類似嘅攻勢。喺巴塞隆拿嗰陣，美斯接應蘇亞雷斯後腳妙傳後上巧妙射入；同樣攻勢換成今場阿根廷，賓尼迪圖嘅後腳就打咗個波畀對手，從後殺上嘅美斯只能仰天長嘆！



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A



支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI