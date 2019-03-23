總結：夏登喪轟61分！地球得1人可以阻止佢

周六(23號)NBA常規賽，西岸大戰火箭以111比105擊敗馬刺，「得分王」占士夏登入場進入瘋狂模式，個人攻入61分，追平個人以及火箭史上單場最高得分紀錄。今次亦係占士夏登歷來第3次拎到「60+」得分，僅次於張伯倫、米高佐敦同高比拜仁3大傳奇！



占士夏登今場34次起手19次命中，當中包括射入9個3分波，單係第1節就轟入27分，佢喺最後4分鐘連續射入3個3分波，更加係令火箭起死回生嘅關鍵。連埋今場在內，NBA今季一共有18次單場「50+」得分出現，而占士夏登就佔咗當中嘅8次。



火箭教練迪安東尼賽後表示：「占士夏登係唔會容許火箭輸波，佢嘅進攻實在太強，我唔知呢個世上有冇人進攻力比佢更強。」迪安東尼之後更搞笑話，知道地球上有一個人可以阻止占士夏登：「只有我一個人可以阻止占士夏登，因為我有權唔派佢上陣！」



最新賽果(前者主場)

公鹿 116:87 熱火

火箭 111:105 馬刺

速龍 109:116 雷霆

紐約人 93:111 金塊

騎士 108:110 快艇

魔術 123:119* 灰熊

湖人 106:111 籃網

*為加時賽果



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