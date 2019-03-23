法國傳媒勁爆　麥巴比家人放風：皇馬見！

種種跡象顯示，法國新星基利安麥巴比轉投西甲皇家馬德里嘅可能性，比起巴西Icon尼馬高得多，因為佢剛啱畀法甲巴黎聖日耳門（PSG）罰咗百幾萬港元！



法國一份周報《星期日新聞》（Le Journal du Dimanche）爆料，話基利安麥巴比啲家人最近同佢聯絡嗰陣，講咗句「喺皇家馬德里見你」，令呢位法國神童「上艦」嘅傳聞進一步升溫。



西班牙《阿斯報》同時亦爆出，麥巴比因為PSG主帥杜曹有言語衝突被處分，罰款18萬歐元（約161萬港元），產生離心好正常。但係最重要一點，在於聖日耳門要符合歐洲足協公平競技原則，就必須平衡賬戶開支，需要短期內籌措1.5億歐元返嚟，賣麥巴比一個已經夠冚數有凸。皇馬睇準呢一點，自然打蛇隨棍上。



另據德國《足球洩密》爆料，2017年7月20日皇馬曾同摩納哥達成交易協議，以1.8億歐元（約16.1億港元），另加3000萬歐元按表現嘅浮動價碼，收購當時得18歲嘅麥巴比。只係兩間球會傾到西班牙徵收嘅3400萬歐元稅款嗰陣，摩納哥打死都唔肯畀，先至令呢筆總金額高達2.14億歐元（約19.1億港元）嘅轉會觸礁，麥巴比亦決定由摩納哥轉去聖日耳門。



造成交易告吹另一個原因係，當年執掌曼聯嘅摩連奴，本來表態要簽加里夫巴利，不過皇馬會長皮里茲唔願意放人套現，引致轉會流產。依家情況完全唔同晒，加里夫巴利自己都想走，就為基利安麥巴比加盟「白軍」鋪平咗條路。



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