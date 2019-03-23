湖人正式「拔喉」！網民洗版狂歡

湖人輸波，球迷狂歡 https://bit.ly/2umCVNA



「大帝」勒邦占士今年加盟湖人成為全球熱話，但周六即使大帝搏晒命為紫衫軍團做出「雙雙」都未能改變事實，湖人以106比111輸畀籃網，失去季後賽資格，正式「拔喉」，亦是勒邦占士自05年以來首次無緣季後賽；並在社交平台引爆全美「狂歡」！



賽前湖人都知道爭取季後賽的機會極微，但仍有一絲希望盡地一搏，勒邦占士沒有因為會提前結束今個賽季而「hea打」，全場交出25分9個籃板14助攻，精神可敬，但湖人只靠他一人之力實在難以抗敵，不敵籃網後今季戰績31勝41負，提前出局，連續六年無緣季後賽。



比賽最後一刻勒邦占士運球滑倒，跪在地上神情絕望，已睇到了湖人今季的命運，而這亦是大帝14年來首次未能在季後賽亮相，而他過去在東岸征戰，先後帶領熱火及騎士打入總決賽，但今年首次走到西岸卻有一個「難忘結局」，遭遇滑鐵爐。



很多網民得知湖人輸波兼緣盡季後賽，即在社交網「洗版」，發出表情包、GIF及惡搞視頻盡情諷刺，「湖人無緣季後賽，整個北加州都沸騰」、「MJ(米高佐敦)可以拯救湖人嗎?」....。可知湖人在NBA及美國體壇影響深遠，有很多黑粉就要藉此「踩一腳」。





