【特稿】捷克風光時　再見貝加、史米沙！

捷克周六(23號)喺歐國盃外圍賽慘吞英格蘭5蛋，全世界都讚頌「三獅兵團」有幾犀利，但唔少「80後」球迷都會為捷克嘅衰落而慨嘆。依家呢隊捷克平庸非常，極其量得個柏德列舒希克叫做未來希望，同以往充滿魅力、踢法瀟灑嘅捷克相距甚遠。



近20年捷克出現過唔少偶像級球星，射手史高拉菲係90年世界盃銀靴獎，96年歐洲國家盃更加係經典，普波斯基、貝加同尼維特嘅中場線堪稱係「地上最瀟」，當屆賽事仲有新星史米沙嶄露頭角，雖然決賽踢到加時輸「黃金入球」而飲恨，但呢支捷克隊已令球迷留低深刻印象。捷克之後仍然有路斯基、施治、真高拿、巴路士、贊古奴夫斯基等一線球星出現，可惜當佢哋一一引退，捷克就陷入青黃不接。



今晚利物浦傳奇隊大戰AC米蘭明星隊，球迷有機會再次目睹貝加同史米沙2位捷克名將風采（on.cc東網．喝采台周六晚11時直播）！2位好波之人都係利物浦球迷寵兒，貝加喺96年至03年效力「紅軍」，為球會贏過足總盃同歐洲足協盃冠軍；史米沙就喺99年至05年為利物浦博殺，佢喺「紅軍」嘅最後一戰，正正係歐聯決賽奇迹一役，呢場波佢後備入替射入球隊第2球，兼且喺互射12碼射入最後1球，足以令佢名留青史！



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