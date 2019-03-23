港超聯　傑志半場領先2粒

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【18:22】

上半場「藍鳥」暫時憑著盧卡斯和費蘭度的入球，以2比0領先返入更衣室。



3分鐘，基爾頓接應法比奧妙傳施射可惜偏離目標。隨後盧卡斯在9分鐘接應費蘭度的傳中施射，可惜頂斜。傑志之後終於在21分鐘先開紀錄，佐迪把握元朗後防失誤施射，被葉嘉宇撲出不遠，伏兵門前的盧卡斯補中建功，為傑志領先1比0。7分鐘後，鞠盈智左路傳中予盧卡斯，可惜後者射門被葉嘉宇沒收。30分鐘，佐迪右路傳中，接應黃金機會的鞠盈智施頂攻門，不過又被葉嘉宇化解。43分鐘，傑志再下一城，費蘭度接應華度斯直線，單刀勁抽網頂，將紀錄拉開成2比0。上半場傑志暫時以2比0領先佳聯元朗。





【17:25】有陣

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（23日）於旺角大球場上演獨腳戲，由傑志迎戰佳聯元朗。與上場相比，主隊今場作出兩個調動，派佐迪、林柱機頂替唐建文和羅梓駿；而客軍則有卓耀國自回流後，首次擔任正選。雙方正選陣容如下：



傑志正選陣容：

1 王振鵬 [GK]

3 丹尼

6 馬特史密夫

7 費蘭度

9 盧卡斯

13 李毅凱

18 佐迪

19 黃洋 [C]

20 林柱機

24 鞠盈智

32 華杜斯



佳聯元朗正選陣容：

12葉嘉宇[GK]

5 郭子堦

7 嚴啟華

10 基爾頓

15 陳曉鋒

17 陳柏衡

20 卓耀國

22法比奧[C]

23 張健峰

24 黎格爾

25 卡立



「中銀人壽香港超級聯賽」周六（23日）下午5時30分假旺角大球場上演獨腳戲，原定於下月中舉行的戲碼，經兩隊同意後提前上演，由傑志主場迎戰佳聯元朗。目前與榜首距離縮減至2分的「藍鳥」，今仗只要贏波便能暫居榜首；至於有主教練郭嘉諾及多名主力球員缺席的「橙衫軍」，助教楊獻輝亦期望一眾球員能夠展現出拼搏精神，不會因為遇上強敵而輕易退縮！





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