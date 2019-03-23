港超聯 傑志半場領先2粒
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【18:22】
上半場「藍鳥」暫時憑著盧卡斯和費蘭度的入球，以2比0領先返入更衣室。
3分鐘，基爾頓接應法比奧妙傳施射可惜偏離目標。隨後盧卡斯在9分鐘接應費蘭度的傳中施射，可惜頂斜。傑志之後終於在21分鐘先開紀錄，佐迪把握元朗後防失誤施射，被葉嘉宇撲出不遠，伏兵門前的盧卡斯補中建功，為傑志領先1比0。7分鐘後，鞠盈智左路傳中予盧卡斯，可惜後者射門被葉嘉宇沒收。30分鐘，佐迪右路傳中，接應黃金機會的鞠盈智施頂攻門，不過又被葉嘉宇化解。43分鐘，傑志再下一城，費蘭度接應華度斯直線，單刀勁抽網頂，將紀錄拉開成2比0。上半場傑志暫時以2比0領先佳聯元朗。
【17:25】有陣
「中銀人壽香港超級聯賽」周六（23日）於旺角大球場上演獨腳戲，由傑志迎戰佳聯元朗。與上場相比，主隊今場作出兩個調動，派佐迪、林柱機頂替唐建文和羅梓駿；而客軍則有卓耀國自回流後，首次擔任正選。雙方正選陣容如下：
傑志正選陣容：
1 王振鵬 [GK]
3 丹尼
6 馬特史密夫
7 費蘭度
9 盧卡斯
13 李毅凱
18 佐迪
19 黃洋 [C]
20 林柱機
24 鞠盈智
32 華杜斯
佳聯元朗正選陣容：
12葉嘉宇[GK]
5 郭子堦
7 嚴啟華
10 基爾頓
15 陳曉鋒
17 陳柏衡
20 卓耀國
22法比奧[C]
23 張健峰
24 黎格爾
25 卡立
「中銀人壽香港超級聯賽」周六（23日）下午5時30分假旺角大球場上演獨腳戲，原定於下月中舉行的戲碼，經兩隊同意後提前上演，由傑志主場迎戰佳聯元朗。目前與榜首距離縮減至2分的「藍鳥」，今仗只要贏波便能暫居榜首；至於有主教練郭嘉諾及多名主力球員缺席的「橙衫軍」，助教楊獻輝亦期望一眾球員能夠展現出拼搏精神，不會因為遇上強敵而輕易退縮！
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