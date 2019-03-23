港女足　隊長陳詠詩：希望球迷入場支持！

為備戰下月1至9日於烏茲別克出戰「2020奧運女子足球外圍賽」次圈B組的賽事，香港女子足球代表隊周日（24日）於將軍澳運動場與中華台北進行國際友誼賽。雙方周六（23日）於比賽場地進行賽前最後操練，女足主教練列卡度出席賽前記者會時強調今場友誼賽的重要性︰「這場賽事對我們而言非常重要，球隊出戰國際賽的機會並不多，而中華台北擁有強大的陣容，今仗對我們而言，是場具競爭性的賽事，讓我們為奧運外圍賽作最好的準備。雖然對手有新帥上任，並有新成員在陣，但我們必須集中在自己身上，讓隊中老將得到比賽時間之餘，亦令陣中新成員了解我們的踢法。」



香港女足隊長陳詠詩則表示，近年來已跟中華台北交手多次，並希望球隊能夠在更多球迷入場支持下，會有更佳的演出︰「我們跟中華台北已經對賽過很多年，對她們都十分熟悉，而實力亦在己隊之上，近年來我們一直在追趕着她們，希望可以在主場之利及球迷支持下，可以踢出更佳的表現。對方可能有些主力未有隨隊，但一些年青球員也可能具有體力上的優勢，並踢出新教練的部署，而我們則勝在有經驗的球員在陣，希望比賽有多些球迷入場，無論是自己的朋友或其他球迷也好，球員知道有香港人的支持，就會有更強的爭勝心。」



周日（24日）一仗將會是中華台北主教練越後和男上任後首次領軍，對於今次對香港一役分別有蔡明容、余秀菁及林雅涵等多名主力缺陣，他表示是在徵召球員時出現了問題，而並非刻意讓她們落選，但亦認為今次是讓球隊在出戰奧運外圍賽前作最後調整的好機會。至於曾先後往日本及中國外流，並效力廣島紫天使及北京北控鳳凰等球隊的隊長王湘惠則表示，今仗意義重大，因為球隊正處於新舊交替的時期，她表示陣中年青球員在出戰國際賽會較為緊張，因此會藉着自己所擁有的經驗，讓她們找到信心，在場上展現出她們想踢球的態度。



香港女足去年11月在奧運首圈外圍賽以1勝1和的戰績以小組次名晉級，在次圈則被編入B組，與烏茲別克、越南及約旦同組，而只有小組首名才可出線。



