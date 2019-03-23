利迷喪插奧雲　因佢智商有問題？

《on.cc東網。喝采台》今晚（23號）將會免費直播，利物浦傳奇隊對AC米蘭球星隊賽事！正當一眾利物浦球迷熱烈歡迎「神奇隊長」謝拉特回歸晏菲路，領軍迎戰卡卡、派路同馬甸尼等世紀經典球星之際，卻發現名單上出現「奧雲」呢個名字！



究竟對於利迷嚟講，「奧雲」係愛？係恨？今次就搵嚟 香港利物浦官方球迷會 lfc.org.hk 嘅幹事做專訪，就聽吓佢哋有咩講？



on.cc東網。喝采台免費直播



23/3(星期六) 晚上11:00 利物浦傳奇隊 VS AC米蘭球星隊

睇直播LINK：https://bit.ly/2L4lokR



利物浦傳奇隊名單：

領隊：杜格利殊

球員：謝拉特、奧雲、加歷查、科拿、麥馬拿文、麥卡迪亞、杜迪克、丹尼爾艾格、希比亞、格連莊臣、路爾斯加西亞、古積特、魯殊



AC米蘭球星隊名單：

球員：派路、卡卡、馬甸尼、哥斯達古達、迪達、岩布仙尼、卡富、加度素、恩沙基、尼斯達、雷哥斯達、史譚



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