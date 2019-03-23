港超聯　費蘭度入兩粒！傑志挫佳聯元朗上榜首

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（23日）假旺角大球場上演獨腳戲，傑志憑著盧卡斯的入球，以及費蘭度梅開二度，以3比0擊敗佳聯元朗，在奪得3分後暫居榜首。



「藍鳥」今仗改以林柱機擔任右閘，而「橙衫軍」則以外流歸來的卓耀國夥拍卡立攻堅。3分鐘，基爾頓接應法比奧妙傳施射可惜偏離目標。隨後盧卡斯在9分鐘接應費蘭度的傳中施射，可惜頂斜。



傑志之後終於在21分鐘先開紀錄，佐迪把握元朗後防失誤施射，被葉嘉宇撲出不遠，伏兵門前的盧卡斯補中建功，為傑志領先1比0。7分鐘後，鞠盈智左路傳中予盧卡斯，可惜後者射門被葉嘉宇沒收。



30分鐘，佐迪右路傳中，接應黃金機會的鞠盈智施頂攻門，不過又被葉嘉宇化解。43分鐘，傑志再下一城，費蘭度接應華度斯直線，單刀勁抽網頂，將紀錄拉開成2比0，主隊帶着兩球領先優勢步入更衣室。



下半場開賽初段，傑志的攻勢持續凌厲，先有佐迪在46分鐘單刀射門斜出，後有盧卡斯在54分鐘接應費蘭度的傳中施射，但不中目標。落後的元朗，未嘗沒有追近比數的機會，法比奧在61分鐘接應角球機會左腳熨射，可惜「攞得太盡」射出界。



70分鐘，卡立面對敵衞仍能找到射門機會，不過「狂抽」之下不中龍門框。74分鐘， 傑志再次取得入球，盧卡斯用後腳巧妙地將皮球挑起，傳予費蘭度「窩利」抽入，這對「巴西孖寶」為傑志將比數拉開到3比0。



87分鐘，又是費蘭度的個人表演，這名飛翼左路利用個人技術，扭過兩名敵衞後傳予好拍檔盧卡斯，可惜後者射地波被對手擋走。雙方之後再無增添入球，最終傑志在1155名球迷的見證下，以3比0戰勝佳聯元朗，暫時以1分之微壓過和富大埔，升上榜首。



傑志主教練朱志光於賽後表示，球隊今仗表現不錯，而對手的演出也不太差，雖然球隊踢得不算十分突出，但尚算可以接受。對於球隊目前暫時登上榜首，「朱Sir」則認為毋須理會，並集中應付剩餘的3場聯賽賽事，始終目前仍有變數，多支前列球隊將會對壘，而己隊亦需應付亞協的戰線，希望球隊傷兵數目可以減低。



佳聯元朗助教楊獻輝則指，球隊表現很好，特別是於上半場失球前的那段時間，當時球隊亦不乏機會，上半場尚算打成均勢，很不幸未能把握其中一個入球機會，但全隊上下的努力，大家有目共睹，並指球隊亦沒有因為對方是強隊而刻意回後死守。對於門將葉嘉宇的表現，「輝Sir」則表示感到滿意，但強調他需要對自己更有信心。