三浦知良再破紀錄　仲要寸爆鈴木一朗

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「King Kazu」三浦知良周六（23日）又改寫日本職業足球最年長出場紀錄，兩年嚟再度正選出場嘅佢，為日乙FC橫濱披甲主場迎戰FC岐阜，以52歲25日高齡刷新自己保持嘅舊紀錄，跟手仲要寸埋剛啱宣布收山嘅日本傳奇棒球明星鈴木一朗！



呢位前日本國腳係繼2017年4月15日作客町田澤維亞之後，再次正選亮相，雖然三浦只係踢咗54分鐘，FC橫濱依然憑拿查比、松浦拓彌下半場各入一球，以2比0擊敗FC岐阜主場開齋，可以話雙喜臨門。



對於相識20年嘅老友鈴木一朗45歲就退休，三浦知良非常不以為然，佢咁講：「我希望一朗繼續打落去，咁做唔係咁好（指退休），即使佢以後可能重出江湖。」跟住佢仲大談自己運動生命長壽之道：「我諗我一直充滿熱情，每每都全力以赴，我總係感受得到刺激。」三浦能夠再破紀錄當然開心，但係就覺得「冇波入，好遺憾」。







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