崇德校友飛鷹籃球隊　打造最強外圍火力

飛鷹籃球隊今季由「崇德校友」冠名出擊，高舉大打Run & Gun風格的旗幟，望在銀牌及甲一舞台殺出一條血路，加上居港援將Bryant Austin及港英混血兒彭懿葭加盟，帶領一眾年輕球員力爭佳績，教練鄭學來期望在不久將來能訓練出「有實力的新星彈出來」。



在競爭激烈、求才若渴的甲一籃壇持續發展，愈來愈講求強勁穩健的組織和後盾。飛鷹經歷了去年大換血，以全華班列陣的季度，今季將重新出發，周六（23日）在記招上宣布，在鄭Sir及領隊王德信的母校元朗天主教崇德英文書院校方及校友會支持下重整旗鼓，記招上眾人精神奕奕「Ready」迎來挑戰。



強調提升得分能力奉行衝跑外圍「進攻模式」將是崇德校友飛鷹的方針，蹤橫籃壇4、50年的鄭Sir早年曾帶領福建奪「雙料冠軍」，以及2013年領飛鷹奪常規賽冠軍，手下高徒無數的他，談到新季最強調的是，希望年輕球員堅毅去磨練:「望球員能珍惜機會，拿更多熱誠出來打波，在校友會後盾下令他們更有信心，堅毅地尋求進步。」



以Bryant Austin 、彭懿葭、呂銘彥、朱霆鋒、陳家進、麥嘉榮等為主力的飛鷹埋班以來，就每天狂練射球以提升準繩度，教練鄧耀榮不諱言有如「跑數」般，未夠數就要繼續射下去，每日400球是基本日常，800至1000球不足為奇。



「好的進攻就是最好的防守，我要求球員刻意催谷得分能力，因為最有價值球員，也就是得分強的球員。」鄭Sir說。



「今季希望在Bryant及彭懿葭兩位輕驗球員帶領下，加上球員刻苦訓練，我們韜光養晦，或者3、4年後，飛鷹會培訓出有實力的球員彈出來，到時將有能力說更高的目標，挑戰前4的強隊。」



飛鷹3月26日銀牌首仗將對南青。也是隊長彭懿葭「倒戈」前東家之戰，他坦言自己也有和南青舊隊友說過，但目前各為其主，他更希望領導小將求進:「其實全隊除了我，全部射三分都好厲害，阿彥（呂銘彥）更是準到黐線，哈哈。」35歲的他續說:「我希望球隊每場都比上一場好，這是我作為隊長的目標，也叮囑隊友放膽去拼，控制一些自己可掌握的東西，就是自身的付出及執行，做好自己就好了。」



「BA」Bryant Austin去季助滿貫爭得聯賽第4，如今轉投飛鷹對帶領年輕隊員依然充滿信心:「我的目標沒變，就是要盡力為球隊爭取勝利。我曾在泰國效力一支大學隊，當年隊員雖年輕，但我們也拿到冠軍，所以我不擔心與年輕人合作會有問題。」



而年僅23歲的呂銘彥將繼續擔當射手角色:「我上年射三分常被對手專人防守，但今年有BA及Michael(彭懿葭）在陣，到時對手肯定會Focus在防守他倆身上，那麼我起手的空間相對會更多，所以我希望能練出更高的準繩度，把握性更好一些，幫到球隊。」



崇德校友飛鷹籃球隊

領隊:王德信

教練: 鄭學來、鄧耀榮

球員: Bryant Austin 、彭懿葭、朱霆鋒、陳家進、麥嘉榮、呂銘彥、楊仲翹、李東坤、林子聰、 方敏聰、李子凡、韋子才、鄧永樂、何權晉、高榮生、鄧劍英、余祖為、曾憲鏜、劉健明、凌君龍、Richard Bradstreet







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