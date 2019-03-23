歐聯決賽半場失3球！迪達話你知乜感受

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利物浦傳奇隊同AC米蘭球星隊將於周六(23日)晚11時交手，《睇體．喝采台》免費直播！兩隊陣容以踢過2005年歐聯決賽「伊斯坦布爾奇迹夜」嘅球星作為骨幹，該場AC米蘭上半場領先3:0，但下半場被利物浦逼和3:3，A米門將迪達成為最大苦主，今場賽前佢親自講番當年感受。



迪達話：「一切都發生得太快，就好似瞬間短路一樣，我從來都冇諗過下半場比賽場面會係咁，簡直係活生生嘅噩夢。初候我經常會諗番呢場比賽，以咁嘅方式輸波係好痛苦。不過之後我選擇向前看，專注之後每場比賽，以呢種良好心態，最終幫助球隊奪得2007年歐聯決賽贏番利物浦，奪得冠軍。」



迪達曾經兩次歐聯決賽鬥利物浦，佢最想見番嘅紅軍球員原來係門將杜迪克：「我第1次來到晏菲路球場，真係好激動，將會係一次歷史性重逢，我急不及待想要對番同我一樣都係門將嘅杜迪克，當然仲有謝拉特。」



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