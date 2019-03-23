【人物誌】認住佢！2000後最強鋒霸

意大利無緣上年世界盃決賽周之後，新帥文仙尼曾經一度重召「契仔」巴洛迪利，但「腦殘」始終係爛泥扶唔上壁，搞到「契爺」文仙尼都要放棄佢，今次意大利名單並冇「巴神」，取而代之係另1位黑人前鋒摩斯堅恩。



呢位19歲射手同巴洛迪利的確有幾份相似，兩位都係少年得志嘅天才前鋒，父母都係來自非洲，「巴神」係加納裔，而摩斯堅恩父母係科特迪瓦人。



摩斯堅恩潛力更勝巴洛迪利，一出道已經創下多項紀錄，佢16歲已為祖雲達斯上陣踢意甲，成為歐洲4大聯賽及歐聯首位上陣嘅「2000後」球員，繼而做埋歐洲5大聯賽首位入波嘅「2000後」球員，絕對可以話係「2000後」最強鋒霸。



祖雲達斯上季將摩斯堅恩外借去維羅納，今季即使簽入C朗，都收番摩斯堅恩自用，證明教練阿里基非常器重佢。



摩斯堅恩亦不負所望，早前對烏甸尼斯，更加梅開二度，多得佢演出神勇，令C朗可以喺呢場波休息，抖足精神喺之後嘅歐聯16強次回合入3球，擊敗馬體會。證明阿里基留住摩斯堅恩嘅決定非常重要。



意大利鋒線缺乏重心人物之下，加上另1位新星費達歷高基艾沙受傷，領隊文仙尼已經打算畀摩斯堅恩擔正，出戰周日(24日)凌晨歐國盃外圍賽對芬蘭，帶動意大利重上正軌。



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