神劇情　紅軍A米傳奇對決謝拉特再做主角

周六(23日)晚上演嘅重量級元老賽利物浦傳奇隊對AC米蘭球星隊，勾起一代人集體回憶，今仗戰況拍得住2005年歐聯決賽「伊斯坦布爾奇迹夜」咁峰迴路轉，兩軍打成2比2平手之際，紅軍神奇隊長謝拉特於最後1分鐘妙射破網，為紅軍攻入3比2奠勝1球，為這場表演賽完美落幕。



兩軍陣容星光熠熠，位位大牌球星，利物浦正選陣容計有門將杜迪克，後衞加歷查、希比亞、艾格、堅尼地，中場凡美、謝拉特、加西亞，前鋒古積特、科拿。



AC米蘭正選陣容計有門將迪達，後衞岩布仙尼、卡富、哥斯達古達、卡拿迪斯，中場沙真奴、派路、雷哥斯達、加度素，前鋒恩沙基、卡卡。



場上球員大都在40歲以上，縱使體能和速度不如往昔，比賽時間亦縮減至80分鐘，上下半場各40分鐘，但名宿們數十年球技及團隊配合，每一個傳送、組織、進攻，都是足球教材典範，具極觀賞價值。



上半場25分鐘由「利物浦之神」科拿為主隊開紀錄，為這場激戰揭開序幕，半場紅軍傳奇領先1比0，好戲在後頭，下半場51分鐘施斯為紅軍擴大比數至2比0，其後A米傳奇大反撲，61分鐘派路主射罰球直入死角追成1比2，78分鐘彭卡路射死角追和2比2，為賽事掀起高潮。



戰至最後1分鐘，主角終於出場，神奇隊長謝拉特於禁區頂眾敵包圍下，先作招牌假動作，扣順右腳射左邊死角入網，為紅軍傳奇攻入奠定勝局1球，為《東網》直播旁述嘅「金句王」黃興桂，都忍唔住再爆出當年利物浦追和韋斯咸嘅精彩金句：神奇、頂級、超卓......。



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