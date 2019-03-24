歐國外砌低芬蘭　意大利靠新世代復興

周日(24日)凌晨歐國盃外圍賽J組賽事，意大利主場旗開得勝，以2比0擊敗芬蘭全取3分，為藍軍建功球員尼高路巴列拿及摩斯堅恩，各自取得國腳生涯處子球，當中摩斯堅恩剛滿19歲，獲封新金童；失落俄羅斯世盃資格後，意大利就要靠這批新世代球員，踏上復興之路。



恩斯治尼、費達歷高基艾沙等主力因傷缺陣，領隊文仙尼起用基斯坦奴比斯尼及摩斯堅恩首次正選上陣，其中摩斯堅恩與射手恩莫比尼及貝拿迪斯治組成進攻三叉戟，效果甚佳。



意大利開賽7分鐘領先，馬高華拉堤左路開罰球傳中被擋出不遠，尼高路巴列拿射地波穿過敵方陣地直入死角，意大利1比0，巴列拿國腳生涯首次入波，亦是自6年前阿斯托里後再有卡利亞里球員為國家隊建功。



巴列拿是雙方上半場唯一射門中框球員，易邊後意大利優勢擴大，摩斯堅恩接應恩莫比尼妙傳，推前一射破網，為意大利射成2比0奠勝，摩斯堅恩年僅19歲23日，成為意大利史上第2年輕建功球員，僅次於1958年國腳布魯諾尼科萊。



賽事末段36歲射手加利亞雷拉落場，亦係佢闊別國家隊8年半後再度亮相，而且一落場幾乎入波，可惜射中楣彈出，意大利亦以兩球淨勝芬蘭。



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