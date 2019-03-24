ABL　常規賽最後一擊夜鬥戰狼　香港東方搶尾胡！

香港東方今晚8時於主場修頓場館火併澳門戰狼，迎來東南亞職業籃球聯賽（ABL）常規賽煞科戰。已鎖定季後賽席位的東方，目前以12勝13負排第7，最終名次仍有變動可能，必望「食尾胡」。而鎖定聯盟頭兩位的寶島夢想家和菲律賓火焰，都可能成為東方季後賽首輪對手。



香港東方繼作客之旅苦吞3連敗後，上周五主場出擊，力戰下僅以1分飲恨印尼泗水騎士。不過「藍軍」亦有好消息，早前右小腿肌肉拉傷，休戰月餘的巴錫，復出後火力不減，轟下32分5籃板5助攻，成為「戰神」艾利諾之外另一位進攻發動機。而巴錫歸隊後，東方再度變陣，釋出馬耳他「巨人」迪加拿，改由美籍外援荷里菲特擔任正選中鋒，回復「1大2小」的外援陣式，進攻節奏頗有提升。



巴錫：要靠荷里菲特內線威力

主隊胡卓斌ABL賽季報銷，鄧志恒上周五缺賽，今日會否上場仍屬未知之數，內線兵源不足問題再度浮面。上場比賽所見，荷里菲特因第3節中段4犯纏身，東方逼以「五小陣容」應戰，下半場三分線起手26次，全場更高達45次，甚至比2分出手還多。儘管3成7的命中率不俗，無法剷入禁區卻意味着難以搏得犯規。上半場兩隊皆獲7次罰球機會，惟換邊後東方僅有陳兆榮站上罰球線完成「四分打」。相反騎士則有12顆罰球，成為上仗勝負關鍵。正如巴錫所言：「球隊長人短缺，非常依賴荷里菲特內線的震攝力，必須慬慎避免陷入犯規麻煩。」



今日賽程

香港東方 Vs 澳門戰狼

開賽時間：晚上8時

地點：灣仔修頓場館

票價：90元、40元（優惠票）



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