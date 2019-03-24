全球主帥薪酬排名　納比走咗仲有大簡

國際賽檔期，又係全球國家隊主帥薪酬盤點時候，足球網站goal.com進行調查比較，本年度最高薪酬主帥，仍然係已離任嘅中國隊主教練納比，年薪達到2100萬鎊，比第2嘅德國主帥勒夫多出6倍。



納比人工雖然高，但國足唔爭氣，今年初亞洲盃8強出局，賽後佢自己宣布約滿離隊，拒絕咗中國足協續約安排，咁高人工都唔要，部份原因係佢教得唔開心，返到意大利再鬧爆國足球員冇責任感，可見佢堅係嬲。



至於接任納比帥印嘅，就係佢徒師簡拿華路，但係年薪幾多並未公布，不過肯定冇納比咁多，至於佢喺廣州恒大嘅年薪係900萬鎊，年薪係勒夫兩倍幾，但唔係正式公布數字。



勒夫年薪就係公開數字，有350萬鎊，排第3係法國主帥迪甘斯，有300萬鎊，與迪甘斯並列第3仲有巴西主帥迪迪，奎羅斯曾執教伊朗，現時係哥倫比亞主帥，以240萬鎊排第5，排第6係葡萄牙領隊費蘭度山度士，年薪230萬鎊，俄羅斯主帥查切索夫以220萬鎊排第7，英格蘭領隊修夫基以180萬鎊排第8。



全球主帥年薪排名

1. 納比 中國(已離任) 2100萬鎊

2. 勒夫 德國 350萬鎊

3. 迪甘斯 法國 300萬鎊

3. 迪迪 巴西 300萬鎊

5. 奎羅斯 哥倫比亞 240萬鎊

6 費蘭度山度士 葡萄牙 230萬鎊

7. 查切索夫 俄羅斯 220萬鎊

8. 修夫基 英格蘭 180萬鎊



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