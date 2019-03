【今日睇波指南】荷德唔肯輸 和波最開心

歐國盃外圍賽C組爆發大戰,荷蘭喺告魯夫球場迎戰德國,荷蘭計近況同往績都佔優,今仗仲要有埋主場之利,賽前受到全球球評家吹捧,但點解仲平手盤唔使讓嘅?



荷蘭近期表現的確好出色,尤其防線一對世界級中堅雲迪積克同迪歷特都弗爆,近3仗主場贏德法同白俄,全部都可以保持清白之身,不過計鋒力荷蘭都有瑕疵,前線最孭飛嗰陣只係迪比,佢拍檔普美斯同賴恩巴布,無論喺球會同國家隊表現,講真距離世界級仲差好遠,反擊尚可但強攻並唔容易。



德國近期大換血受到質疑,呢場若然輸波就千夫所指,求不敗嘅決心會更勝主隊,基於兩軍喺呢組鶴立雞群,根本唔使擔心出唔到線,握手言和就皆大歡喜啦。



●蘇斯黑柴



直播表

周日10:30am 美職 FC洛杉磯 Vs 皇家鹽湖城

Now 639;有線655、615台



周日5:00pm 東京奧運女子足球亞洲區外圍賽

on.cc東網



周日10:00pm 歐國外 哈薩克 Vs 俄羅斯

有線604、603台



周日10:00pm 歐國外 威爾斯 Vs 斯洛伐克

有線602、662台



周一1:00am 歐國外 匈牙利 Vs 克羅地亞

有線602、662台



周一1:00am 歐國外 以色列 Vs 奧地利

有線604、603台



周一1:00am 歐國外 聖馬力諾 Vs 蘇格蘭

有線605台



周一3:45am 歐國外 荷蘭 Vs 德國

有線602、662台;香港開電視77台



周一3:45am 歐國外 塞浦路斯 Vs 比利時

有線604、603台



周一3:45am 歐國外 波蘭 Vs 拉脫維亞

有線605台



周一4:00am 美職 新英倫革命 Vs FC辛辛那提

Now 638;有線654、614台



支持本地運動齊去「睇體」!

https://bit.ly/2DxX4XI



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻!

http://bit.ly/2ecTF2A



Follow東網體育IG一齊撐本地運動員!

http://bit.ly/2EYxoRh