【今日睇波指南】荷德唔肯輸 和波最開心
歐國盃外圍賽C組爆發大戰，荷蘭喺告魯夫球場迎戰德國，荷蘭計近況同往績都佔優，今仗仲要有埋主場之利，賽前受到全球球評家吹捧，但點解仲平手盤唔使讓嘅？
荷蘭近期表現的確好出色，尤其防線一對世界級中堅雲迪積克同迪歷特都弗爆，近3仗主場贏德法同白俄，全部都可以保持清白之身，不過計鋒力荷蘭都有瑕疵，前線最孭飛嗰陣只係迪比，佢拍檔普美斯同賴恩巴布，無論喺球會同國家隊表現，講真距離世界級仲差好遠，反擊尚可但強攻並唔容易。
德國近期大換血受到質疑，呢場若然輸波就千夫所指，求不敗嘅決心會更勝主隊，基於兩軍喺呢組鶴立雞群，根本唔使擔心出唔到線，握手言和就皆大歡喜啦。
●蘇斯黑柴
直播表
周日10:30am 美職 FC洛杉磯 Vs 皇家鹽湖城
Now 639；有線655、615台
周日5:00pm 東京奧運女子足球亞洲區外圍賽
on.cc東網
周日10:00pm 歐國外 哈薩克 Vs 俄羅斯
有線604、603台
周日10:00pm 歐國外 威爾斯 Vs 斯洛伐克
有線602、662台
周一1:00am 歐國外 匈牙利 Vs 克羅地亞
有線602、662台
周一1:00am 歐國外 以色列 Vs 奧地利
有線604、603台
周一1:00am 歐國外 聖馬力諾 Vs 蘇格蘭
有線605台
周一3:45am 歐國外 荷蘭 Vs 德國
有線602、662台；香港開電視77台
周一3:45am 歐國外 塞浦路斯 Vs 比利時
有線604、603台
周一3:45am 歐國外 波蘭 Vs 拉脫維亞
有線605台
周一4:00am 美職 新英倫革命 Vs FC辛辛那提
Now 638；有線654、614台
支持本地運動齊去「睇體」！
https://bit.ly/2DxX4XI
東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！
http://bit.ly/2ecTF2A
Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！
http://bit.ly/2EYxoRh