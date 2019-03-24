【東體爭議】射術嚟講...拉莫斯係後衞「世一」

西班牙周日(24號)歐國外F組以2比1險勝挪威，為「狂牛軍團」射入致勝一球嘅又係後衞沙治奧拉莫斯，佢喺71分鐘再次施展「Chip射」12碼絕技(Panenka)，呢個入波係佢歷來第18個國家隊入波，仲差4球就可以成為國際賽史上入波最多後衞！



「帶刀侍衞」沙治奧拉莫斯今季入波停不了，主射12碼更加係定過抬油，今季10次主射極刑100%命中(皇馬8球、西班牙2球)，當中有一半就係用「Chip射」方式射入，Panenka似乎已經成為沙治奧拉莫斯嘅Icon。



唔講唔知，原來沙治奧拉莫斯已經連續5場國家隊賽事入波，亦係安歷基上任後西班牙嘅首席射手，佢依家喺國家隊累積18球，距離國家隊史上入波最多後衞、阿根廷名宿巴薩里拉(22球)只係4球，大有機會挑戰呢項世界紀錄。其實西班牙後衞名將希亞路喺國家隊入過29球，不過當中大部份都係踢中場嗰陣入，所以未有列入呢項紀錄。



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