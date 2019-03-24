【特稿】排隊入波　意大利冇射手又如何？

意大利周日(24號)歐國外2比0贏芬蘭，尼高路巴列拿及摩斯堅恩各建一功，呢場波係佢哋超過1年以來，第1次可以單場攻入超過1球，對上一次入2球或以上已經要數到2018年5月對沙特阿拉伯(贏2比1)啦！



今場佢哋仲創造咗一項好特別嘅紀錄，尼高路巴列拿同摩斯堅恩都係第1次為國家隊入波，原來意大利最近15個入波，竟然來自15位唔同嘅球員(見表)！意大利個個都識入波，冇射手又使乜驚呀？



意大利近15個入球

2:0芬蘭●尼高路巴列拿、摩斯堅恩

1:0美國●保列坦奴

1:0波蘭●基斯坦奴比拉基

1:1烏克蘭●貝拿迪斯治

1:1波蘭●佐真奴費路

1:1荷蘭●施蒙尼沙薩

1:3法國●邦路斯

2:1沙特阿拉伯●巴洛迪利、比洛迪

1:1英格蘭●恩斯治尼

1:0阿爾巴尼亞●簡達華

1:1馬其頓●基亞連尼

1:0以色列●恩莫比尼

5:0列支敦士登●加比亞甸尼(最後入球者)



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A



支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI