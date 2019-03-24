【有片】花滑爭議！金妍兒師妹被「襲擊」

喺日本埼玉舉行嘅花式滑冰世錦賽發生爭議一幕，南韓美女代表林恩秀喺賽前熱身嗰陣，被美國對手貝爾用鞋上冰刀「片」傷小腿，南韓方面直指貝爾係有預謀咁去「襲擊」林恩秀，更指林恩秀之前喺美國練習嗰陣已經被貝爾欺凌，不過國際滑冰總會認為證據不足，決定唔會追究。



事件發生喺上星期三，女子短節目比賽前嘅熱身時間，當時16歲嘅林恩秀已經完成熱身滑向場邊，但22歲嘅貝爾喺佢身邊滑過嗰陣，一下轉身就將右腳冰鞋上面嘅冰刀「片」向林恩秀小腿，林恩秀即時彎低按實傷口，露出痛苦表情。



林恩秀嘅經理人公司立即向國際滑冰總會投訴，並且向傳媒表示：「林恩秀已經完成熱身，根據次序貝爾係排喺林恩秀之後，但佢突然用鞋踢向林恩秀小腿，而且並冇道歉，只係繼續自己熱身，我哋認為呢件唔係一件小事。」



唔少歐洲、美洲媒體都有報道呢次事件，令呢次爭議成為體壇熱話。有報道指林恩秀同貝爾一齊喺洛杉磯接受過訓練，同樣跟美國著名教練阿魯圖雷恩學師，但南韓方面指貝爾多個月嚟一直欺凌林恩秀，包括喺飛去日本參賽前向佢作出言語攻擊。



林恩秀「遇襲」後仍有帶傷比賽，左腳小腿明顯貼上膠布，最終以72.91分拎到第5名，貝爾就以71.26分排第6位。國際滑冰總會表示單憑片段，難以斷定貝爾係有意圖傷人，只能夠安排美國同南韓方面代表會面尋求妥協。林恩秀6歲開始接受專業訓練，15歲就喺世界花滑大獎賽拎到銅牌，而且樣兒甜美，被譽為金妍兒接班人。



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