總結：魯域斯基狂炒勇士　告別甲骨文球場

周日(24號)NBA常規賽，「德國槍」魯域斯基拎到今季新高21分，帶領獨行俠作客以126比91狂炒勇士。現年40歲嘅魯域斯基征戰NBA第21季，盛傳今季完結後就會退休，日前進佔史上得分榜第6位嘅佢，喺NBA第1個入球就係喺勇士主場甲骨文球場拎到，隨住勇士下季「搬竇」，今場係魯域斯基最後一次喺甲骨文球場比賽。



勇士喺史堤芬居里休息下，被獨行俠打到落花流水，魯域斯基射入5個3分波、全場攻入今季個人新高21分，超新星當錫就交出23分、11籃板同10次助攻嘅「大三元」成績，最終獨行俠以35分之差大炒勇士，呢場亦係「卡爾時代」勇士嘅最大主場敗仗。



魯域斯基賽後表示：「美好嘅回憶、傷心嘅回憶，呢個場館(甲骨文球場)氣氛一流，喺呢度比賽總係快樂，我會永遠記住呢一度。」



最新賽果(前者主場)

黃蜂 124:117 塞爾特人

巫師 108:113 熱火

鷹隊 129:127 76人

公牛 83:114 爵士

灰熊 99:112 木狼

勇士 91:126 獨行俠

拓荒者 117:112 活塞

帝王 112:103 太陽



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A



支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI