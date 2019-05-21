賽馬會街足聯踢完　6月籌款賽預埋你

足球改變生命，踢走貧窮！「賽馬會香港街頭足球聯賽」最後一輪賽事於上周日（19日）圓滿結束，儘管賽事在高溫下進行，也無阻參賽者的鬥志；最終青心在季後賽以定點球擊敗十戰九勝僅一負的UCCA，成為本屆街球聯賽冠軍。



賽前九戰全勝的UCCA在最後一輪與靈愛展開一場激烈的比賽，靈愛必須淨勝對手三球才可以進入「街足盃」的冠軍爭奪戰；最後僅以1比0小勝UCCA。靈愛只能以聯賽第三名進入季後賽，並於季軍戰以4比1擊敗KY知友明天。



冠軍爭奪戰由UCCA和青心合演強強對壘的戲碼，兩隊由早兩輪的聯賽開始就展示出強烈的爭勝心。開賽早段，雙方互相牽制，直至法定時間完結亦互無紀錄；最終要以定點球分出勝負，在UCCA球員射門僅僅高出下，青心結果贏得2019「賽馬會香港街頭足球聯賽」的冠軍。



除了聯賽爭奪激烈外，神射手的競爭也頗緊湊。而且不是強隊專美，方舟的劉曉東及青心的伍暵霖同時以13球並列神射手榜首，攜手登上射手榜的寶座。至於新一屆無家者世界盃(香港區)籌款賽，將於6月15至16日在旺角麥花臣足球場舉行，現已開始接受報名；大會呼籲球迷踴躍參戰，支持7月出征卡迪夫城無家者世界盃的香港代表隊，既可做善事又可以過波癮，一舉兩得。



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