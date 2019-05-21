有証有據！曼聯今屆乜都無....因為「懶」囉
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曼聯今季「四大皆空」，聯賽榜只位列第6，作為英超「Big 6」之一，咁嘅成績球迷緊係唔收貨。不過造成咁嘅田地緊係唔係冇原因，其中一個極有可能係因為一個「懶」字。
根據英國《太陽報》統計嘅英超球員場均跑動距離頭10，以及總跑動距離頭10，曼聯球員竟然無一上榜！現代足球最講求跑動，今屆英超冠、亞軍曼城同利物浦嘅球員，更加係以滿場奔走見稱。就連曼聯主帥蘇斯克查自己都講過：「我要曼聯成為全英超最勤力嘅球隊。」如今結果出爐，真係自打嘴巴。
根據紀錄，場均跑動最長嘅係狼隊嘅基比斯韋特，有成13.58公里。之後有利物浦嘅占士米拿同曼城嘅奇雲迪布尼。至於總跑動距離最長，頭二係中下遊球隊嘅球員包辦。值得一提嘅係，車路士有3名球員上榜，就連比球迷串足成季「橫傳王」嘅佐真奴費路竟然榮登第三，簡直一吐烏氣。不過，就連水晶宮、屈福特、愛華頓等中游球隊嘅球員都名列前茅，曼聯球員就名落孫山，真係有啲丟架囉。
英超場均跑動距離頭10球員榜：（km計算）
基比斯韋特（狼隊）13.58
占士米拿（利物浦）12.68
武藤嘉紀（紐卡素）12.61
丹高士寧（般尼茅夫）12.45
麥斯美亞（水晶宮）12.31
奇雲迪布尼（曼城）12.29
基斯甸艾歷臣（熱刺）12.28
安祖高美斯（愛華頓）12.26
艾朗藍斯（阿仙奴）12.26
艾雲卡華利路（狼隊）12.22
英超總跑動距離頭10球員榜：（km計算）
米利禾積域（水晶宮）447.1
積克確克（般尼）445.6
佐真奴費路（車路士）418.8
尼迪迪（李斯特城）408.3
尼高路簡迪（車路士）407
艾斯派古達（車路士）403.3
麥亞瑟（水晶宮）402.6
基菲爾施古臣（愛華頓）401.3
杜哥利（屈福特）394.7
芝維爾（李斯特城）393.5