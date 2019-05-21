東方龍獅3連勝！泰那助永倫大炒遊協

東方龍獅憑徐遠成及艾利諾分別得20分，另有3人得分達雙位數，以112比76輕取祟德飛鷹，贏得3連勝，下場將會大戰標準福建。



東方今場先由吳松峻切入上籃先開紀錄。飛鷹早段與東方拉成均勢，由呂銘彥、楊仲翹及Bryant Austin輪流轟入三分球一度以9比8領前。正選登場的徐遠成表現醒神，單節轟入7分，東方龍獅首節以22比14領先。第2節，東方先有鄧志恒和李琪連環得分，飛鷹幸得Scott Ewing以三分球止血，追成21比26。不過東方再有徐遠成連取5分，包括一記三分球，此節他與Bryant Austin對位，3分鐘內3次被吹罰後即時被收起。「戰神」艾利諾此節發力，個人獨得13分，帶領東方成功拋離對手以58比34完半場。



換邊後，飛鷹由呂銘彥連中兩球三分，一度追至47比62。不過東方多點開花，艾利諾連取4分，聯同吳松峻的快攻得手，將比分一度拉開至75比50。東方於最後一節繼續搶攻，憑陳兆榮、李琪等人率先打出一段10比0攻勢。飛鷹幾乎無反擊之力，由李東坤命中三分球止血，追至76比105，不過最後3分鐘出場的劉子禮即回敬「answer 3」。最終飛鷹即使有Bryant Austin轟入全場最高的25分，加上Scott Ewing的22分，亦未能扭轉敗局。東方5人得分達雙位數，以112比76拿下3連勝。



今場與艾利諾同樣轟入20分的徐遠成（Adam）表示，自己剛歸隊，狀態未回復最佳。「狀態回復到8、9成吧，跑幾轉會不夠氣，但已經比上星期好。」Adam早前因為右手受傷未有出戰東方開咧戰，上星期正式歸隊後，對安保漢友一戰以一頭陸軍裝清新造型示人，他笑說：「因為好玩，天氣太熱了，我前一天又走去剪更短。」他表示，雖然現時與鄧志恒及鍾俊昇這個內線組合身高不夠其他隊，但勝在夠靈活。「我打ABL有時都要打5號位，但真的完全沒有優勢，回到香港感覺很不同。現在我和阿昇、阿恒防守時4、5號位置都可互換，他們兩個都頗靈活，所以不見得很輸蝕。」



尾場「得分機器」泰那轟入全場最高的34分，帶領永倫以100比73擊敗遊協，豪取4連勝。今場遊協於第3節一度反擊，憑蘇志樂連取4分，加上丹尼爾入樽振示氣，一度追至52比54，可惜未能把機會實現反超，更被永倫以一段14比0攻勢擊垮，最終吞下3連敗。







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