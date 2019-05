《彩報》豪裝,入市即贏!撳撳呢條Link,寶藏等你拎:http://win.on.cc/football/



廣州恒大淘寶(FC廣州)喺亞洲大名鼎鼎,13、15年勇奪2屆亞冠盃冠軍,不過球隊今年表現一般,領隊簡拿華路承受唔少壓力。今屆亞冠分組賽去到最後一輪,恒大主場惡鬥FC大邱,目前恒大落後次席FC大邱2分排第3,換句話講今場恒大一定要贏先可以出線,呢場絕對係生死戰。



恒大老臣子鄭智,上場聯賽被收起,明顯係為今仗留力,另外王牌球星塔利斯卡已經傷愈,呢場可以正選搏殺,就睇吓恒大被迫到埋牆,可唔可以贏出生死戰戲劇性晉級。



直播表

周三6:00pm 亞冠盃 鹿島鹿角 Vs FC山東 Now 672、Fox +;有線653、613台

周三6:00pm 亞冠盃 FC廣州 Vs FC大邱 Now 671、Fox +;有線652、612台

周三6:00pm 亞冠盃 FC慶南 Vs 柔佛DT Now 670、Fox +;有線651、611台

周三7:00pm 港超聯 香港足球明星選舉頒獎典禮 on.cc 東網