屎波仲要格衰　A山激嬲全球曼聯迷！

早前英國有項選舉，A山被選為曼聯史上最差收購，可以話係大熱當選。坐享50萬鎊周薪，A山上季27次上陣僅入2球，已經令魔迷見到佢就反胃，但呢名智利國腳好似驚自己唔夠乞人憎，剛啱於社交網高調宣布其主演新電影《Mi Amigo Alexis》（我的朋友A山），將於今個月尾喺智利上映，表現咁曳仲要走去拍戲、唔專注於足球事業，令到魔迷嬲到嘔血，狂鬧佢係騙子，要佢將天價人工畀返曼聯。



《Mi Amigo Alexis》係A山自傳式電影，從宣傳片段所見，A山佔戲極重，而出場甚多嘅戲中男孩，好大可能就係演小童A山。A山可謂多材多藝，除咗彈琴犀利之外，原來做戲亦有一手，戲中表現相當自然，睇嚟未來可以轉做全職演員，就算冇老細幫佢開戲，近年賺到盤滿砵滿，自己做埋電影大亨都仲得。A山於IG度話：「好開心可以參演呢套電影，同戲中各人相處就好似家人一樣。」



曼聯球迷見到A山零羞恥心當然勁嬲，唔少人都話佢場上表現咁曳、但人工又咁高，應該諗辦法改善，而唔係走去拍戲：「咁即係咩意思？唔該你還返人工畀球會，騙子！」另外有球迷話，曼聯球迷唔值得A山咁樣對待。亦有Mean精仲話：「上季佢成日受傷，錯過18場賽事，原來係去咗拍戲。唔好意思，你正職應該係演員，加盟曼聯都只係演緊足球員！」