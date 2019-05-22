破英超轉會費紀錄　曼聯過億鎊買新C朗

為追上同市曼城、傳統死敵利物浦，曼聯今夏肯定大換血，據葡萄牙傳媒Record披露，紅魔鬼準備豪使1.05億鎊，收購賓菲加超強攻擊手祖奧菲歷斯。呢名19歲C朗接班人，本季帶領球隊勇奪葡超冠軍，曼城、皇馬、祖雲達斯都對佢好有興趣，曼聯為搶人不惜支付其合約中嘅超高毀約金，就係希望佢可成為曼聯新一代鋒線揸Fit人！



曼聯本季風雨飄搖，蘇斯克查以看守領隊身份代替摩連奴，有個極佳開始，不過坐正之後成績直線下滑，到本季最後12仗竟然輸咗8場。保羅普巴於各項賽事射入16球，已經係球隊神射手，反映球隊攻力不足，蘇斯克查睇中祖奧菲歷斯，就係想佢擔起未來數年嘅入球重擔。



現時英超轉會費紀錄由普巴所保持，曼聯於16年以8900萬鎊由祖雲達斯將佢買入。如果祖奧菲歷斯最後以過億鎊轉會費入魔，將破球會大師兄紀錄。祖奧菲歷斯本身踢10號位，但本季轉打前鋒多咗起腳，造就佢於各項賽事射入20球，並取得11個助攻，今年4月歐霸盃8強賽事，佢就個人連入3球，成賽事最年輕戴帽球員。祖奧菲歷斯於葡萄牙已成巨星，並被譽為C朗接班人，曼聯想復興，的確要加多兩錢肉緊搶人。