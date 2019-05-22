【東體爭議】終極無間？施治將任車仔總監

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歐霸盃決賽阿仙奴大戰車路士，主角非捷克門神施治莫屬，呢位阿仙奴門將已經宣布今季完結後退休，呢場決賽將會係佢職業生涯最後一戰，咁啱對手就係佢足球生涯效力時間最耐、贏過最多錦標嘅前度球會車路士，直頭係為施治度身訂造嘅告別賽一樣。不過，賽前《天空體育》爆料，話施治退休之後將會重返車路士出任體育總監一職，唔少阿仙奴球迷知道後，即刻呼籲領隊艾美利換龍門，決賽畀番賓特尼奴擔正。



事實上，賓特尼奴先係阿仙奴一號門神，施治就係盃賽正選，今季歐霸盃決賽之路場場擔正，一般估計決賽都會係施治做正選，不過自施治決定回歸車仔消息傳出後，唔少球迷擔心會有「利益衝突」，而且賓特尼奴今季神勇演出亦更勝施治，嚟到爭冠時刻用番正選都係人之常情。面對外界質疑，施治亦好快喺社交網發聲明，表示「退休後去向會等掛靴後先決定，依家專心一致為決賽做準備。」



其實球迷唔需要有咁大反應，更加唔需要質疑施治嘅專業操守，作為球員，有乜嘢比足球生涯最後一戰捧盃更加珍貴？施治4年前就係為咗自己嘅前途，毅然離開車路士轉投阿仙奴，如果依家質疑佢放棄個人榮辱嚟「貢獻」車路士，實在係講唔通喎！至於決賽應唔應該用番正選門將，只要睇下阿仙奴對上3個冠軍(足總盃)，決賽正選法比安斯基、施捷斯尼同奧斯賓拿都係當時後備龍門，就知道用邊個有運行啦！