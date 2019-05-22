邊個係今屆足球先生　陣間就揭盅

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「2018-19香港足球明星選舉」頒獎典禮，周三（22日）晚上7時假九龍灣宏天廣場百樂門宴會廳盛大舉行，今季「中銀人壽香港超級聯賽」冠軍盟主和富大埔，勢成大贏家，當中神鋒伊高沙托尼幾可肯定大熱當選「香港足球先生」。on.cc東網及Facebook專頁我撐本地波將會現場直播，與全港球迷一齊見證各獎項得主誕生。



隨着港超在周日（19日）「煞科」，聯賽冠軍及「神射手」等獎項得主誰屬，亦告塵埃落定，今晚正好向一眾港超球星和教練派發今季成績表。今季在港超聯取得8個入球的「名將之後」、巴西名將艾仙度之子伊高沙托尼，在早前展開的公眾投票榮膺票王，除穩奪「最受球迷歡迎球星」外，憑其在球季的上佳演出，以及同業們之認同，「香港足球明星─前鋒」、「球員之星」兩個獎項，估計亦「冇走雞」，加上兩奪每月MVP，集各項有利條件下，當選「香港足球先生」相信沒有任何異議。



至於另一重要獎項「最佳教練」，儘管佳聯元朗主帥郭嘉諾年初曾成功帶領港隊衞冕「省港盃」，兼且甚得球迷及傳媒之愛戴，但論「跑出」之機會，應不及率領「綠戰士」成為港超聯史上首支奪魁的區隊、聯賽18戰錄得12勝5和1負的「堅Sir」李志堅，且看「堅Sir」能否繼2014至15年球季後再獲殊榮。



今季港超聯乃歷年爭持最激烈的一季，除封王的和富大埔外，其他球隊都有很多表現出色的球員，例如冠忠南區門將謝德謙、中場夏志明、中堅劉學銘、富力R&F中堅梁諾恆、佳聯元朗後衞法比奧、夢想FC中場馬高斯、傑志中場黃洋及後衞丹尼等等，絕對值得當選「香港足球明星」（最佳11人），以作嘉許。





4強平分春色「最佳青年」惡估



本年度「香港足球先生」由和富大埔的「伊高」奪得可謂毫無懸念，反而「最佳青年球員」的爭持就激烈得多，最後4強今季都演出可人，同時又各有長處，認真惡估 !



根據足總公布，「最佳青年球員」最後4強分別為理文的鄭兆均和余煒廉、凱景的孫銘謙，以及香港飛馬的胡晉銘。若論球隊成績，理文貴為「菁英盃」冠軍，「均仔」和「煒廉」肯定比另外兩位對手秤先，但觀乎全季演出，「孫銘」效力的凱景雖然降班，但其表現卻深得球迷讚賞；「晉銘」能勝任中後場多個位置，陣上發揮穩定性極高。不過，若眾人在球隊的重要性亦列入考慮之列，則由「煒廉」和「孫銘」佔優。綜合各項條件，料由余煒廉和孫銘謙奪得「最佳青年球員」的機會較高。



各獎項點誕生？



‧除了「最受球迷歡迎球星」由獲得最多公眾票的球員奪得，以及「球員之星」由10支港超聯球隊球員互投之外，其餘「香港足球先生」、「最佳教練」、「足球明星11人」，以及兩個「最佳青年球員」，都要計算4組投票人士的票數才得出結果，包括「評審委員會」(35%)、「香港體育記者協會」(10%)、「足總登記傳媒(每機構1票)」(20%)、「球迷公眾投票」(27%)，還包括「每月MVP」(8%)。



【2018-19香港足球明星選舉】入圍名單及大預測

香港足球明星

門將：謝德謙

後衞：法比奧、丹尼、劉學銘、梁諾恆

中場：馬高斯、黃洋、黃威、夏志明

前鋒：伊高沙托尼、辛祖

最受球迷歡迎球星*：伊高沙托尼

球員之星：伊高沙托尼

最佳青年球員：余煒廉、孫銘謙

香港足球小姐：宋麗雯

最佳教練：李志堅

香港足球先生**：伊高沙托尼



註：*篤定當選 **必須當選香港足球明星