一帖睇晒　伊高：生涯最好的一天

4料足球先生出爐！有如本地球壇「奧斯卡」的「2018-19香港足球明星選舉」，周三晚在九龍灣百樂金宴國際宴會廳舉行頒獎典禮，今季奪得港超聯冠軍的和富大埔共擸走10個獎項，成為全晚大贏家，前鋒伊高沙托尼更包攬「最受球迷歡迎球星」、「球員之星」、「香港足球明星—前鋒」及「足球先生」4大獎項，和富大埔主帥李志堅則當選最佳教練。圖/文：何彥霆、黃嶲謙



提早一輪於港超封王的和富大埔，一如所料成為獲獎最多的球隊，全晚產生的21個獎項中，連同前鋒辛祖於現場獲得的最佳衣着獎，「綠戰士」合共有10個獎落袋。



伊高沙托尼掃4獎：最好嘅一日



當中今季協助和富大埔奪冠的前鋒伊高沙托尼，就連奪「最受球迷歡迎球星」、「球員之星」、「香港足球明星—前鋒」，再擊敗隊友陳肇鈞及冠忠南區門將謝德謙，當選今屆「香港足球先生」，可謂實至名歸！新鮮出爐的「四料足球先生」伊高沙托尼表示︰「我來之前有期望，但現在把獎盃捧在手感覺有點不一樣，自己今季努力得到肯定，真的很高興！暫時是我足球生涯最好的一日！一切對我來說都是新事物，無論球賽、場地，我都覺得很新鮮，很高興為球隊奪得聯賽冠軍！」



最佳教練堅Sir：選擇相信堅持



榮獲最佳教練殊榮的「堅Sir」指今屆能夠獲獎，全賴一眾球員的良好表現。繼2014至15年球季後再獲殊榮，他表示：「我諗今屆更加開心，因為呢個獎係連繫聯賽冠軍。另外就係台上最佳11人入面，除咗和富大埔嘅球員，盧卡斯、費蘭度、梁諾恆都係曾經一齊並肩作戰，同我一齊經歷過嘅球員，所以喺台上面係好大感觸、好開心！我成日覺得3件事，首先你要選擇，跟住你要相信，相信係好關鍵，相信你嘅隊友、球會、自己，相信自己嘅方法、選擇係正確，然後到最後就係堅持。我開心自己可以堅持到，因為唔係得你自己一個人，身邊仲有好多人，陪你一齊嘅球員，雖然有離離合合，但係到最後成功做到呢件事（聯賽冠軍），我諗係對自己、家長、所有人都係一個交代。」



「綠戰士」今季其中一位奪冠功臣後衞馮慶燁，接受訪問時則不禁激動落淚︰「自己有血有汗係因為曾經傷過有諗過放棄，好難想像自己會拎到呢個獎！自己一直都好畀心機，所以值得開心。我覺得今季係好圓滿嘅一季，我其實都好擔心，因為自己所有努力一個意外就可以摧毁，不過冇辦法，都要努力去做！好開心今次有個圓滿結局，對於我自己人生嚟講係一個交代，既然我揀得去做就盡全力去做，唔希望自己後悔當時冇盡全力。」





「2018-19 香港足球明星選舉」得獎名單



港超聯冠軍：和富大埔

港超聯亞軍：富力R&F

神射手：洛迪古斯（東方龍獅）、盧卡斯（傑志）

最佳衣着獎：辛祖（和富大埔）

香港足球小姐：王淑芬（愉園）

最佳金球：羅振庭（佳聯元朗）

最佳撲救：梁興傑（香港飛馬）

最受球迷歡迎球星：伊高沙托尼（和富大埔）

最佳青年球員：鄭兆均（理文）、胡晉銘（香港飛馬）



香港足球明星

守門員：謝德謙（冠忠南區）

後衞： 法比奧（佳聯元朗）、艾華度（和富大埔）、 梁諾恆（富力R&F）、 馮慶燁（和富大埔）

中場：陳肇鈞（和富大埔）、 黃威（和富大埔）、費蘭度（傑志）、夏志明（冠忠南區）

前鋒：伊高沙托尼（和富大埔）、盧卡斯（傑志）

球員之星：伊高沙托尼（和富大埔）

最佳教練；李志堅（和富大埔）

香港足球先生：伊高沙托尼（和富大埔）

