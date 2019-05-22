Never！本田圭佑打死都唔肯返日職！

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一世都唔會返去踢日職？墨爾本勝利周三晚(22日)喺亞冠盃主場以1比3不敵廣島三箭，小組畢業之後，中場本田圭佑正式告別澳職，盛傳今夏會重返歐洲打拼嘅佢，第一次公開表明唔會重返J聯賽！



對於記者追問會唔會回歸日職至收山，32歲嘅本田圭佑答得直接了當：「我永遠唔會返日本踢波！我希望大家唔好誤解，日本係個美好嘅國家，我係日本人，我愛日本人。但係，我係一個不斷嘗試新事物嘅人，我覺得日本對我嚟講太舒服喇，或者如果我喺日本，我唔會遇到挑戰，所以我唔認為自己會喺日本留好長時間。」雖然費盡唇舌解釋，不過本田嘅潛台詞，明顯就係嫌棄日職水準低。中超？更加唔好信啲吹水嘢啦！



佢又話：「正如我之前提到，我想參加2020年奧運。下季我會繼續打波，但仲未知道去向。球季結束後，我會暫時休息一下，再決定去邊度先係最有利於東京奧運嘅目標。」



對於本田呢番說話，有人支持自然有人嘲笑，部分日本網民覺得返日本踢低組別領軍升班仲難，有人留言話「J3都好惡踢」，又有人叫本田「幫吓岐阜吖(日乙包尾)」，咁都極具挑戰性喎。