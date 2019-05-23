【RIP】新傑斯爸爸猝逝　曼聯押後收購

曼聯購「新傑斯」丹尼爾占士遇阻滯，因為該名20歲威爾斯國腳，爸爸突然因病辭世。據英國傳媒報道，占士仔60歲爸爸近日抱恙，但冇人諗到占士爸會去得咁突然，依家佢哋成家人都陷極度悲痛之中。曼聯方面向占士表示，會畀足夠時間佢處理爸爸身後事，將押後簽入呢位快翼新星。



史雲斯翼鋒丹尼爾占士，上季異軍突起成英冠其中一名最佳球員，一度無限接近轉投列斯聯，佢38次為球隊上陣攻入5球、貢獻10個助攻，受威爾斯領隊傑斯青睞入選國家隊，第2次為「紅龍」落場對斯洛伐克已取得入球。一般相信，係傑斯向蘇斯克查引荐丹尼爾占士，紅魔鬼先會睇中呢位以速度飛快見稱嘅翼鋒。



占士仔之前講過，佢同家人關係極佳，並表示依家事業發展唔錯，同父母支持好有關係，故今次爸爸猝然而逝，對佢打擊必定極大。曼聯原本希望於本周內完成呢單價值2000萬鎊嘅交易，依家需要將計劃推遲，但一般相信，丹尼爾占士下季將會披上曼聯球衣。



丹尼爾占士潛質優厚，於今年2月打出代表作，當時係英足盃第五圈對賓福特，當時占士於自己後場極速跑贏3名敵衞射入靚波，已為英球壇所注意。（延伸閱讀【快過麥巴比！英足盃驚爆屈速Solo金球】：http://tiny.cc/ido46y ）