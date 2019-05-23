曼聯前線告急！干地硬撬盧卡古

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曼聯今夏力求增兵復興，但分分鐘未有入、先有出，前鋒盧卡古或會轉投國際米蘭！前車路士領隊干地，如無意外將成「藍黑兵團」新帥，據英國《泰晤士報》報道，呢名意籍教頭一向極度欣賞盧卡古，一旦成藍黑領隊後，將會向曼聯搶人。盧卡古早前講過好想踢意甲，依家曼聯又極度動蕩，跳船他投成數極高。



曼聯領隊蘇斯克查，正為買人而頭痛，雖然有傳球會將以過億鎊收購葡萄牙新星祖奧菲歷斯，但就要面對曼城強大競爭；希望購入史雲斯「新傑斯」丹尼爾占士，又因球員爸爸猝逝而要押後計劃。現時仲要應付國米搶盧卡古，蘇帥要拆彈難度唔細。



2年前干地教車路士時，已希望簽入盧卡古，不過未能成功下，該名比利時強力中鋒以7500萬鎊改為轉投曼聯。據意大利傳媒透露，干地對回巢教祖雲達斯興趣不大，反而會成國米新帥，到時就會出手斟盧卡古。今年25歲嘅盧卡古，上季45次出場攻入15球，於蘇帥坐正後，其主力前鋒位置已被拉舒福特奪去，佢於季尾亦講過，唔肯定來季仲係咪曼聯球員。留晒後路底下，盧卡古收到來自意甲勁旅國米嘅引誘好難唔心動；另外國米若於聯賽最後一仗主場擊敗安玻里，將可參加來屆歐聯，曼聯只能打歐霸下，要留人甚有難度。





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