學生哥去打GOLF　明年加埋小學組

為了將高爾夫球運動廣泛地帶入校園，發掘更多明日之星，香港高爾夫球總會與粉嶺香港哥爾夫球會今年再度合辦第二屆「中學校際高爾夫球比賽」，比賽周一於粉嶺香港哥爾夫球會舉行，雖然當日天公不造美，賽事近尾聲時因為雷暴警告生效被迫中止，但無阻學生們參賽的熱情。香港高爾夫球總會行政總裁賴以尊喜見今屆賽事球員水準提升，他透露來年總會有新計劃，將會和香港哥爾夫球會合作首辦「小學校際高爾夫球比賽」，讓高球進一步普及化。



今屆賽事分為個人及隊際盃，吸引18間學校共78位選手參賽，因雷暴令比賽中途腰斬，故未能得出最後盟主，但球手表現比去年有所提升，令香港高爾夫球總會更有信心將比賽推展至小學。高總行政總裁賴以尊表示，「今年賽事有不少港隊青年軍隊員參賽，令比賽水平提升不少。高總將探討為此賽事冠軍，提供高總舉辦的業餘比賽和海外比賽的入場資格，並在來年舉辦『小學校際高爾夫球比賽』。」



學界成高球新力量

香港哥爾夫球會會長杜家駒認同青訓對於高球發展相當重要，「球會一直致力推動高球的青訓工作，包括提供場地及設施讓香港高爾夫球總會旗下的青年軍進行培訓，又為北區學校提供高球訓練課程，至今已有11間學校參與計劃。」

去年包辦男子組甲組個人及隊際冠軍的沈思行，今年繼續代表香港培正中學出戰，可惜比賽因雷暴提早結束仍有5洞未完成。他表示：「今年獲得更多落埸經驗，賽前3天已來過粉嶺球場練習，感覺狀態都不錯，可惜未能衞冕。」



培正可謂是推動青少年高球發展的先鋒，學校由小學部起已設高球訓練班，近兩年更將高球納入中五體育必修課程，學校體育科主任鍾靈秀表示，高球與其他運動一樣，有助學生全人發展，「高球絕對是忍耐力的訓練。要在炎熱天氣下在戶外走4個小時，很考驗學生的判斷力和耐性，我認為現今的小朋友正正需要這份堅持。而且你要很誠實，打幾多桿就寫幾多桿。」



培正中學高球發展先鋒

Miss鍾又說，「高爾夫球其實是一種適合任何人玩的運動，大家只是欠一個訓練機會。」培正喜獲校友極力支持，在體育課資源、教練以至每個星期六出外訓練的交通費用都得到資助，Miss鍾期望未來進一步在校內推廣高球，例如在低年班展開高球課程，終極目標是帶學生到海外訓練，擴闊眼界。今年學校的外籍英語老師Mr.Woods與香港哥爾夫球會積極聯絡，成功爭取以優惠價錢讓學生獲得寶貴的落場經驗。「始終訓練場和實際比賽場地有頗大分別，現在我們大約每個月會有一次在粉嶺場進行訓練，讓學生們熟習打18個洞。」Miss鍾說。



年僅14歲的劉栢初，正正就是培正新一批「青訓產品」，今年有份出戰B Grade賽事，說到種下對高球的愛，要回到9年前。他說：「5歲在商場試玩高球電視遊戲，是對住大螢幕玩，覺得很有趣。升上小學我立刻參加校隊，至今都很享受打好每一桿的感覺。」今年是栢初第2年參加學界賽，他自覺比去年有進步，來年會再接再厲，向獎牌進發。





鄰近粉嶺球場 北區學校有發展優勢

高爾夫球近年打破「有錢人玩意」的固有形象，成功走入校園，本地青少年有更多機會接觸這項運動。位於上水的風采中學與香港哥爾夫球會粉嶺球場只有5分鐘車程，地理優勢成為學校發展高爾夫球的契機。





教練即場指導 球員獲益良多

風采女子高球隊的廖樂妍去年在首屆學界賽勇奪甲組冠軍，今年她已經畢業，這支北區勁旅派出廖樂妍的4位師弟組隊出戰；負責帶隊的梁建泉老師表示，風采中學得到香港哥爾夫球會的支持，每星期校隊都會在粉嶺場進行訓練，並由球會教練即場指導，令球員獲益良多。「如果只是一直在訓練場練習，學生就很難對高球有真正的體會，而且進步空間也很少。所以除了每周定期訓練外，我們在聖誕、復活節這些長假期亦會到內地訓練，盡量讓學生有更多實戰經驗。」梁老師又說，最希望透過高球，讓學生們學會自律和體育精神。





東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A



支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI