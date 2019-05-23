2022世界盃唔擴軍　中國球迷心碎！

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國際足協宣布，2022年卡塔爾世界盃決賽周將會維持32隊角逐，擴軍至48隊嘅計劃最快要到2026年世界盃先至可以實現。擴軍失敗消息傳出後，中國球迷就最失望，原本佢哋諗住擴軍之後亞洲區出線名額大增，中國再戰世界盃決賽周機會大大增加，點知最後一場歡喜一場空。



國際足協會長恩法天奴證實，擴軍計劃需要多方面配合，例如可能需要多一個波斯灣國家協辦，加上物流、政治方面嘅考慮，冇可能喺6月份嘅死線前做出決定。原本消息指，如果擴軍到48強嘅話，亞洲區出線名額會由4.5個激增至8.5個，加上卡塔爾係主辦國，中國隊目前世界排名就係亞洲第8位，實現繼2002年後再戰決賽周嘅夢自然容易得多。



擴軍計劃告吹，中國球迷玻璃心亦碎到一地都係，大批網民灰爆留言：

@是__終空：世界盃擴軍又點？睇人哋虐待國足？不如將錢投放喺女足

@華仔：不如期望伊朗、日本、南韓、澳洲合辦一次世界盃好過

@騏霖：擴軍之後世界盃含金量大跌，入到又點？

@小Five：中國成為最早備戰2026年世盃嘅球隊

@Jason210：入到決賽周都係畀人用嚟刷得失球

@我軍不奪冠不改名：等擴充到192隊先至諗啦

