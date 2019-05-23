惠龍兒註冊！隨時候命助南華爭標

惠龍兒回歸甲一！近兩季勇闖CBA的香港隊第一中鋒惠龍兒（Duncan），正式註冊成為南華陣容，意味着Duncan於周五舉行的常規賽可隨時候命。



自從2017年帶領南華豪奪四冠王後，Duncan參與了CBA選秀並獲浙江稠州銀行金牛隊賞識，以第1輪第3位的探花身份獲選。處子賽季表現上佳的Duncan於應季轉會南京同曦，「二年生」的表現機會更多、備受重用，全季上陣42場，包括多次委以正選上陣，而對天津及北京兩仗同樣錄得16分進帳，表現獲內地傳媒讚賞。



今季完成了CBA後，Duncan早於銀牌賽時已返港，並一直在後備席上支持球隊，雖然他腳部早前有傷患，但相信仍不會影響他為南華爭取常規賽及季後賽奪冠的決心。而南華主帥巴拿莫域亦一路與Duncan保持聯系，曾到CBA賽事了解Duncan的打法，因此球迷也十分期待在巴拿莫域指揮下，Duncan回歸甲一的表現。



甲一聯賽周五晚在灣仔修頓室內場館續演，南華迎來標準福建的挑戰，標準福建也註冊了徐遠征。受傷兵困優的南華，聯賽三戰場均淨勝42分，僅次永倫排行積分榜第二位。其中居港外援朱亮表現穩定，場均獲得22.7分，命中3.7顆三分球，充分發揮全能長人特點。本場面對福建幾位華人中鋒，包括球隊得分王劉凱濤，或上演精彩對決。另外，南華港加混血兒楊和和鄭浩恒上場正式披甲，銀牌決賽手腕骨裂的蔡再懃養傷月餘，今天也有望復出，作為球隊進攻發動機，無疑增添進攻火力。



「兄弟班」南青頭場出擊火併滿貫。南青還沒打開勝門，雖然前男拔星將葉耀邦經驗尚淺，面對南華雙塔、遊協的萊恩奧尼爾等仍然毫不怯場，分別獲得22分和19分，成為球隊得分王，今場相信不乏對位內線猛獸費格遜的機會。聯賽開季以來，滿貫成績一勝兩負，關鍵不離費格遜的表現。驟看數據，他的進攻火力不減，但防守明顯不如銀牌，衝搶籃板和內線補防欠缺積極。其實滿貫不乏進攻點，歐陽維江和張偉康三分球準繩，葉俊傑組織進攻、傳球視野不俗，如無意外應該可以再下一城，扳回氣勢。



周五賽程

7:00PM 滿貫VS 南青

8:40PM 標準福建VS 南華

場地：修頓場館

票價：50元、30元（長者及學生優惠票）







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