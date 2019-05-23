【免費直播】德甲附玩走地　大盤有路捉

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東網周五(24日)凌晨又有免費直播德國波，德甲附加賽首回合，德甲尾3嘅史特加主場迎戰德乙第3嘅柏林聯，兩隊會踢主客兩回合賽事，決定下季最後一個德甲名額誰屬，今場我哋安排咗英語旁述，馬會足智彩亦提供即場投注畀大家玩走地，記得準時上東網睇好波啦！（on.cc東網周五凌晨2時30分直播）



史特加今季淪落到要踢附加賽，講表現當然唔好，但到咗季尾已經知恥近乎勇，起碼主場兩連勝大大增強咗護級信心。新帥韋寧亦早早有心理準備踢附加賽，今晚集中精神，主場踢首回合必定搶攻，希望有個好開始。睇番近10屆德甲附加賽成績，只有2011至12年球季，係乙組第3嘅杜塞爾多夫越級挑戰成功，兩回合合計擊敗甲組尾3嘅哈化柏林升上德甲，其餘9屆都係由甲組尾3球隊成功護級，呢個數據確實令史特加更添搶攻信心。



柏林聯主動出擊

不過乙組仔柏林聯創會113年以來，都未升過上最高級別嘅德甲，今次有機會創造歷史時刻，球會上下自然格外肉緊。柏林聯今季作客成績一般，只排德乙第9唔算特出，但細心一睇作客輸波率亦唔高，特點係柏林聯好肯攻，佢哋近12場作客賽事之中，有10場成功攻破對手最後防線。回顧煞科日柏林聯落後兩球下連追兩粒，若非發力太遲，睇個勢反勝波琴絕對有機會，升上德甲席位亦一早落入柏林聯手中，吸取過教訓後，預期呢支乙組仔今晚唔會坐以待斃，今仗大有可能係一場入球騷，投注建議最好睇到其中一隊入波後，走地追大盤就啱數。



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