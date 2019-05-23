日本點兵　17歲「美斯」父子同堂

港網 No.1 24小時足球賠率：https://bit.ly/2UmNL0L



日本足協周四（23日）宣布6月國際友賽同埋美洲國家盃參賽名單，香川真司、岡崎慎司重返大國腳行列，久保建英、大迫敬介兩個U20主力，更加跳級入圍，形成一個三代同堂嘅混合陣容。



除咗香川真司、岡崎慎司以至川島永嗣、長友佑都呢啲老大哥，新一代核心、「三個火槍手」中島翔哉、南野拓實、堂安律自然榜上有名，最特別係17歲嘅久保建英、19歲嘅大迫敬介兩個下一代骨幹，竟然真係跳級升做大國腳，「藍武士」主帥森保一咁解釋：「年齡唔係問題，表現良好嘅都會得到徵召， 我認為佢哋喺所屬球隊表現出強大嘅存在感，又確實有實績支撐。」



比起36歲嘅「爸爸級」龍門川島永嗣，細成19年嘅「日本美斯」久保建英，6月4日先至18歲生日，今次入選大國腳，令佢有望成為繼前清水心跳後衞市川大祐（17歳322日）之後，史上最年輕A代表出場紀錄第二位。假如喺友賽同埋美洲國家盃有波入的話，仲會大幅刷新1977年6月15日，由金田喜稔對南韓創下嘅成年國家隊最年輕入球紀錄（19歳119日）。



「藍武士」6月5日會先喺豊田球場出戰千里達，6月9日轉戰宮城友賽薩爾瓦多，然後出發前往巴西踢6月14日開打嘅美洲國家盃。



日本大軍名單



●門將

川島永嗣（斯特拉斯堡）

權田修一（樸迪莫倫斯）

丹尼爾舒密特（仙台維加泰）

大迫敬介（廣島三箭）

●後衞

長友佑都（加拉塔沙雷）

槙野智章（浦和紅鑽）

酒井宏樹（馬賽）

昌子源（圖盧茲）

室屋成（FC東京）

植田直通（布魯日舒高）

畠中慎之輔（横濱水手）

中山雄太（施禾利）

富安健洋（聖圖爾登）

●中場

香川真司（比錫達斯）

原口元氣（漢諾威）

小林祐希（海倫芬）

柴崎岳（基達菲）

伊東純也（亨克）

橋本拳人（FC東京）

中島翔哉（艾杜哈尼）

南野拓實（薩爾斯堡）

守田英正（川崎前鋒）

堂安律（格羅寧根）

久保建英（FC東京）

●前鋒

岡崎慎司（李斯特城）

大迫勇也（雲達不來梅）

鈴木武藏（北海道札幌岡薩多）