日本點兵 17歲「美斯」父子同堂
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日本足協周四（23日）宣布6月國際友賽同埋美洲國家盃參賽名單，香川真司、岡崎慎司重返大國腳行列，久保建英、大迫敬介兩個U20主力，更加跳級入圍，形成一個三代同堂嘅混合陣容。
除咗香川真司、岡崎慎司以至川島永嗣、長友佑都呢啲老大哥，新一代核心、「三個火槍手」中島翔哉、南野拓實、堂安律自然榜上有名，最特別係17歲嘅久保建英、19歲嘅大迫敬介兩個下一代骨幹，竟然真係跳級升做大國腳，「藍武士」主帥森保一咁解釋：「年齡唔係問題，表現良好嘅都會得到徵召， 我認為佢哋喺所屬球隊表現出強大嘅存在感，又確實有實績支撐。」
比起36歲嘅「爸爸級」龍門川島永嗣，細成19年嘅「日本美斯」久保建英，6月4日先至18歲生日，今次入選大國腳，令佢有望成為繼前清水心跳後衞市川大祐（17歳322日）之後，史上最年輕A代表出場紀錄第二位。假如喺友賽同埋美洲國家盃有波入的話，仲會大幅刷新1977年6月15日，由金田喜稔對南韓創下嘅成年國家隊最年輕入球紀錄（19歳119日）。
「藍武士」6月5日會先喺豊田球場出戰千里達，6月9日轉戰宮城友賽薩爾瓦多，然後出發前往巴西踢6月14日開打嘅美洲國家盃。
日本大軍名單
●門將
川島永嗣（斯特拉斯堡）
權田修一（樸迪莫倫斯）
丹尼爾舒密特（仙台維加泰）
大迫敬介（廣島三箭）
●後衞
長友佑都（加拉塔沙雷）
槙野智章（浦和紅鑽）
酒井宏樹（馬賽）
昌子源（圖盧茲）
室屋成（FC東京）
植田直通（布魯日舒高）
畠中慎之輔（横濱水手）
中山雄太（施禾利）
富安健洋（聖圖爾登）
●中場
香川真司（比錫達斯）
原口元氣（漢諾威）
小林祐希（海倫芬）
柴崎岳（基達菲）
伊東純也（亨克）
橋本拳人（FC東京）
中島翔哉（艾杜哈尼）
南野拓實（薩爾斯堡）
守田英正（川崎前鋒）
堂安律（格羅寧根）
久保建英（FC東京）
●前鋒
岡崎慎司（李斯特城）
大迫勇也（雲達不來梅）
鈴木武藏（北海道札幌岡薩多）