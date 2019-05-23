【港超專版】楊獻輝：佢幾句話令你即有火

2018至2019年度的「中銀人壽香港超級聯賽」已曲終人散，回想今季，這一刻在腦海中浮現的，是哪個畫面呢？「2018年10月7日，元朗大球場，佳聯元朗2比2傑志」，這場不少人難忘的戰役，也是佳聯元朗助教楊獻輝最深刻的事：「和到班霸嗰種震撼，成班人一齊努力去做一件事，到最後做到，你見我哋成隊好似贏波咁衝出去，就知感覺係非常難忘同開心。」圖/文：陳焌鏗



「完場佢（佳聯元朗主教練郭嘉諾）會即刻去諗番場波，呢樣真係好癡線。」「輝Sir」說。過去一直執教元朗青年軍，今季「輝Sir」獲會長王威信邀請，出任一隊助教，成為「郭Sir」的左右手。



靠曼聯踢和傑志

初次擔任這個職位，「輝Sir」謙稱仍需繼續學習，他回想2比2賽和傑志一仗，主帥郭嘉諾半場落後時，以曼聯上年10月英超反勝紐卡素的例子激勵球員：「『郭Sir』可以用幾句說話、比喻，令到你啲火都即刻嚟，成隊波就會一齊上。可能佢見識好多，好多時諗到唔同嘅嘢講，呢方面真係有排學！」



他續說：「佢嗰種熱血係源自使命感，我都係學習中，喺佢身上我見到有好多好好嘅嘢，例如對球員嘅要求、感染球員嘅熱情。今季我哋好多年輕球員，季初可能外界覺得佢哋未夠班。但係『郭Sir』對球員好信任，無論球員本身係點，佢都畀好多支持、Set好多唔同嘅練習，令佢哋能夠喺港超立足，我好希望學到呢樣嘢。」



早前考獲亞洲足協B級教練執照的「輝Sir」，坦承前香港足總菁英發展教練足達勇輔對他影響深遠：「佢喺訓練鋪排、細節嘅執着，甚至係教練嘅形象應該要點表達，呢一切佢都好嚴謹。以往外界覺得香港教練好容易就攞到教練牌，但係上過堂就會知，其實要求好嚴格，唔係想像中咁易。」



對於青訓，早前帶領球隊勇奪預備組聯賽冠軍的他，也有着自己的一套理念：「如果球員年紀細，一定係短傳入楔、傳控球，始終亞洲人唔算太高大，要做多啲短傳入楔先可以發揮我哋嘅優勢，當然，如果空降去教一支大少少好似U16、U18時，你就要因應手上球員去制訂合適戰術。」



輝Sir勉勵年輕球員 端正心態先有出頭日

今季佳聯元朗多位年輕球員均表現突出，拚搏精神更屢獲好評，楊獻輝認為良好態度是年輕球員通往成功的不二法門：「其實好多年輕球員，只要佢哋心態正確、肯練，都會有出頭之日，例如今季嘅李藹軒、郭子堦、陳廣豪，佢哋3個練習態度好好。季初我哋覺得『藹軒』踢幾分鐘嘅啫，因為佢本身體能比較差，但係我哋不斷去Push佢，佢亦都Push自己，所以你依家見到佢踢足90分鐘都無問題，我哋完場問佢有冇抽筋，佢都話冇。佢哋有呢個態度，將來會更加好。」