馬勒當拿被追5000萬情債　幾乎要踎臭格

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現時執教墨西哥乙組球會多拉多斯嘅馬勒當拿，近日趁完季返老家，但當佢抵達布宜諾斯艾利斯機場之際，就畀警察扣押，事緣佢前度女友奧莉華向佢作出民事索償，今鋪真係情債難逃。



58歲嘅馬勒當拿雖已近花甲之年，但仍然非常識食，喺2012年結識當年僅21歲嘅奧莉華，自始展開咗呢段相隔29年嘅愛情。雙方6年間相當恩愛，舊年拖住手入場睇阿根廷對法國嘅世界盃賽事，喺看台上激吻一幕更羨煞旁人。「上帝之手」喺去年7月宣布求婚成功，以為有情人終成眷屬啦，點知關係急轉直下，仲喺舊年12月宣布分手。



咪以為故事就咁完啦，所謂「剪不斷，理還亂」，奧莉華依家向「肥馬」索償近500萬鎊(約5000萬港元)嘅「掟煲費」，足足夠佢喺多拉多斯買個球員。雖面臨巨額情債，但呢位上一代球皇睇嚟從容不迫，喺畀警方扣押咗幾分鐘後就被釋放，仲喺社交媒體上分享啱啱返到家鄉嘅喜悅：「我依家喺布宜諾斯艾利斯，同朋友@matiamorlaok（馬勒當拿代表律師）一齊返緊我屋企。」夠哂風騷啦！



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